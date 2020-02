Il teatro diventa scuola, la scuola diventa teatro. RIparte "Classi in scena"

Il progetto “Classi in Scena", al suo undicesimo anno di vita, è ideato e realizzato dall’ Associazione Culturale STED, una realtà teatrale che opera sul territorio modenese da oltre 25 anni. La squadra di Classi in scena è composta da artisti professionisti, tra attori, musicisti e danzatori, inseriti nel tessuto culturale cittadino e formati in contesti nazionali e internazionali. Sono: Tony Contartese, Marco Marzaioli, Giacomo Stallone, Bianca Ferretti, Catia Gallotta, Saverio Martinelli, Marina Meinero, Camilla Corsi, Alessandro Lori, Luca Perciballi, Irene Girotti, Martina Monaco, Francesca Martignetti, Valentina Marroccolo.

Patrocinato dal Comune di Modena (Assessorato alla Cultura e Assessorato all’Istruzione), e dai Comuni di Carpi e Sassuolo, Classi in Scena ha l’obiettivo di offrire alternative di approccio al sapere e nuove modalità di istruzione a Scuole medie inferiori e superiori attraverso il teatro che entra in aula in tutta la sua totalità e il suo fascino, rompendo il confine tra spettatore e artista per dare spazio a una nuova catarsi del testo. L’aula diventa luogo esperienziale e si trasforma in palcoscenico. Gli attori recitano in classe coinvolgendo gli studenti e sviscerando temi che richiamano l’attualità e favoriscono la riflessione e il dialogo.

Il progetto è rivolto alle Scuole Medie inferiori e Superiori di Modena e provincia e gli spettacoli possono essere presentati all’interno delle classi o nelle aule magne delle scuole o, laddove possibile, nei teatri cittadini. Gli insegnanti selezionano gli spettacoli da proporre in classe anche in base al programma scolastico e alle esigenze degli studenti. Il costo è interamente a carico degli studenti stessi. È richiesto un impegno totale di due ore. Dopo ogni spettacolo è previsto un momento di discussione e confronto tra studenti, professori e attori.

I.O. Iago-Otello, tratto da Otello di W. Shakespeare

Regia Tony Contartese | Con Tony Contartese (Iago) e Marco Marzaioli (Otello)

AMLETO: La storia di un Principe, tratto da Amleto di W. Shakespeare

Regia Tony Contartese | Con Tony Contartese (Amleto) e le musiche dal vivo del pianista Saverio Martinelli

EVIL, tratto da Riccardo Terzo di W. Shakespeare

Con Marco Marzaioli e le musiche dal vivo di Luca Perciballi

ROMEO e GIULIETTA (sono morti), tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare Regia Tony Contartese | Con Camilla Corsi (Balia), Alessandro Lori (Frate Lorenzo), Marina Meinero (Coro), Giacomo Stallone (Romeo)

Irene Girotti (Giulietta), flauto Valentina Marroccolo

MACHBET and LADY, tratto da Macbeth di W. Shakespeare

Regia Tony Contartese | Con Camilla Corsi, Marco Marzaioli e Simone Fonso

DISPERATO EROTICO WC, Vincitore Lumintenda 2017

Di e con Catia Gallotta e Bianca Ferretti

FINALE DI PARTITA, S. Beckett

Regia Tony Contartese | Con Marco Marzaioli, Marina Meinero

ENRICO IV, L.Pirandello

Adattamento a cura di Camilla Corsi e Alessandro Lori Con Camilla Corsi e Alessandro Lori

