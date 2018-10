Il modenese Stefano Frigieri vince Premio Giovane Holden con racconto inedito

Sei vincitori su 1454 partecipanti e centocinquanta finalisti. Con questi numeri si archivia la XII edizione del Premio Letterario Giovane Holden, organizzato da Giovane Holden Edizioni. Numeri importanti che rendono ancora più importante la vittoria di Stefano Frigieri di Modena con il racconto “Sotto la città” ha vinto nella sezione Racconto inedito con la seguente motivazione: “Trama interessante e originale nel racconto e nella struttura, buona impostazione delle varie fasi temporali (attuale e storica). Testo scorrevole e molto gradevole che incuriosisce il lettore con “un sopra e un sotto”.

Un passato e un presente che si intrecciano e diventano tutt’uno, in un processo di causa ed effetto. Un finale dove tutte le parti trovano la loro collocazione, un finale che invita il lettore a una più attenta e riflessiva rilettura del testo uno sfogliare a cipolla per scovare significati sempre più profondi, in quell’unico filo che unisce i protagonisti del racconto. Un racconto, un dipinto, un ritratto di persone e della loro città all’interno di un pezzo di storia di Napoli”. e Giuliana di Gaetano Capizzi con la silloge “L’oro del giorno”, Aletti Editore, vince il Primo Premio Poesia edita.