500 studenti per Non è L’Ennesima Giornata di Scuola

Inizierà il prossimo 1 febbraio la seconda edizione del corso Non è l’Ennesima Giornata di Scuola, il progetto di educazione all’immagine realizzato dall’Ennesimo Film Festival per gli studenti frequentanti le classi di terza media. Dopo la prima edizione che ha visto coinvolti lo scorso anno 7 classi degli Istituti Bursi e Leopardi di Fiorano, quest’anno il progetto ha ampliato il suo bacino di riferimento coinvolgendo 20 classi provenienti da 8 diversi Istituti dei Comuni di Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo e Scandiano.

"Siamo molto contenti che il progetto abbia raggiunto anche quest’anno l’interesse dei Comuni coinvolti e di BPER Banca, Apple Promotions e CIR Food che sosterranno l’iniziativa educativa permettendo così di coinvolgere nel 2018 ben 500 studenti. Obiettivo del progetto – spiega Federico Ferrari, organizzatore della kermesse internazionale di cortometraggi – è di fornire una base critica agli studenti che oggi sono letteralmente bombardati da immagini e video durante la loro quotidianità. Da qui partirà l’analisi dei mestieri del cinema e dei ruoli all’interno della produzione di un film, con il fine di imparare a scrivere una recensione e riuscire così a distinguere un prodotto video di qualità in tutte le sue componenti."

"Al termine delle tre lezioni che si svolgeranno in classe all’interno degli Istituti – continua Mirco Marmiroli, organizzatore del Festival - gli studenti diventeranno loro stessi protagonisti del Festival, durante l’ultima lezione di proiezione che si terranno rispettivamente al Teatro Astoria di Fiorano, all’Auditorium Ferrari di Maranello, al Crogiolo Marazzi di Sassuolo e al Centro Giovani di Scandiano. In questa giornata gli studenti vedranno in anteprima alcuni cortometraggi che compongono la Selezione Ufficiale 2018 del Festival e tramite scheda voto esprimeranno il proprio giudizio assegnando l’Ennesima Menzione Giovani che sarà annunciata durante la serata finale del Festival il 6 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Inoltre, durante queste mattine, ogni studente adotterà un cortometraggio e ne scriverà la recensione come imparato in classe. Le migliori recensioni si aggiudicheranno l’Ennesimo Premio alla Miglior Recensione e saranno pubblicate sul sito del Festival, oltre che premiate sempre durante la serata finale."