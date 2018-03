Gli studenti Erasmus ospiti al Cattaneo ricevuti in Municipio

Saranno a Modena per tutta la settimana, fino a sabato 24 marzo, ospiti dell’istituto professionale Cattaneo-Deledda gli studenti e gli insegnanti provenienti da Romania, Grecia e Croazia che questa mattina hanno ricevuto il benvenuto in città da parte dell’assessore all’Europa e Cooperazione internazionale Andrea Bosi.

La settimana modenese conclude il progetto Erasmus biennale di scambio intitolato “Flip”, Finding learning innovation paths, che aveva l’obiettivo di sviluppare la capacità di quattro scuole europee a collaborare per condividere esperienze e buone pratiche di didattica inclusiva sia per quanto riguarda la motivazione degli studenti, in questo caso tra i 14 e il 16 anni, sia per la formazione dei docenti.

Il progetto ha coinvolto, oltre al Cattaneo Deledda di Modena, il Ginnasio di Vaslui in Romania, capofila del progetto; il Ginnasio Rethimou di Creta; la scuola Horvati di Zagabria in Croazia. Iniziato a novembre 2016, il progetto ha portato i ragazzi e i docenti in Romania, in Grecia, lo scorso maggio, e in Croazia in ottobre. Nel corso della permanenza a Modena i ragazzi visiteranno la città e lavoreranno in gruppo per realizzare il prodotto conclusivo del progetto.