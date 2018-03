Gli studenti modenesi sperimentano i campi della Protezione Civile

A partire da sabato 10 marzo 2018, prima tappa a Vignola al Parco Europa, iniziano i campi formativi di protezione civile rivolti agli studenti delle scuole superiori del Modenese che hanno preso parte all’edizione 2017/2018 dei progetti scuola promossi dalle associazioni di volontariato del territorio e coordinati dalle sedi territoriali del Centro di Servizio per il Volontariato di Modena.

Da 12 anni dal suo avvio, il progetto continua a coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti sul territorio provinciale. I percorsi vedono impegnati associazioni di volontariato ed enti nella sensibilizzazione degli studenti degli istituti superiori dei distretti di Carpi, Mirandola, Frignano, Sassuolo e Vignola ai temi del volontariato nell’ambito della protezione civile, un tema sempre più attuale anche alla luce degli avvenimenti che negli ultimi anni hanno colpito la nostra provincia e la nostra regione.



Dopo un primo intervento in classe – in cui i volontari presentano che cosa fa e come agisce la protezione civile utilizzando tecniche di animazione e filmati - agli studenti è offerta la possibilità di partecipare ad un campo formativo che si svolgerà: a Vignola il 10 e 11 marzo, a Sassuolo il 17 marzo e 7 aprile, a Montecreto il 24 e 25 marzo, a Sozzigalli il 14 e 15 aprile, a San Prospero il 7 e 8 aprile 2018.



I gruppi di volontariato, gli enti locali e gli istituti scolastici ritengono essenziale informare e formare i cittadini, partendo dalle giovani generazioni, per diffondere una cultura di cittadinanza attiva e consapevole sulla protezione civile e sul volontariato in generale. L’importanza e il valore del progetto viene confermata di anno in anno dai diversi soggetti che nel tempo hanno contribuito allo sviluppo di azioni efficaci e mirate rispetto agli obiettivi progettuali: stiamo parlando di associazioni di volontariato ed enti, studenti, docenti e operatori del Csv che condividono professionalità e prospettive per mettere in campo ogni anno proposte e attività idonee alla promozione della cittadinanza attiva e del volontariato di protezione civile.



CALENDARIO

Campo di formazione “X MEN” – Parco Europa Vignola, 10 e 11 marzo 2018 VIII edizione

Associazioni coinvolte:

Associazione Nazionale Alpini, Pubblica Assistenza Vignola, Radio Club L. A. M. Spilamberto, Associazione Geometri Volontari Modena

Vignola: Istituto superiore Paradisi, Levi, Spallanzani sede di Vignola e Montombraro per un totale di 19 classi incontrate

Enti Coinvolti:

Unione Terre di Castelli, Comune di Vignola.