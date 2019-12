"La personcina del domani", arriva il docu-film dell'Ipsia F. Corni di Modena

Il docu-film LA PERSONCINA DEL DOMANI, realizzato dall’Ipsia Fermo Corni di Modena nell’ambito del Bando “Cinema per la Scuola”, andrà in onda in versione integrale (70’) su TRC Modena (canale 11 del Digitale Terrestre) domenica 29-12 alle ore 23.00 e Giovedì 02 gennaio alle ore 10.00 e alle ore 16.30.

Gli studenti dell'Ipsia Fermo Corni di Modena sono i veri protagonisti di questa iniziativa che intende stimolare la coscienza critica dei giovani nel trattare argomenti di stretta attualità, per poi cimentarsi nella realizzazione di un docu-film che analizza ed interpreta fatti di cronaca e di interesse socio-politico, declinandoli attraverso una lente e una sensibilità per nulla omologate e stereotipate e chiaramente afferenti al mondo della scuola e alle relazioni tra la scuola e il territorio. Un film scritto dagli studenti, con tematiche strettamente connesse a interessi e aspettative, rischi e paure delle nuove generazioni. Tra i temi trattati: contrasto agli stupefacenti, immigrazione e integrazione, fake news.



Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIBAC e MIUR.

Titolo del Progetto: CINEMA PER UNA SCUOLA DI FRONTIERA

Capofila: IPSIA F.CORNI di Modena

Partners: Università di Modena e Reggio Emilia, Camera di Commercio di Modena, Comune di Modena, Fondazione S. Filippo Neri, Coop. Mediando, Ist. Venturi per gruppo musicale Modena Molti Mondi; Media Partner: TRC tv di Modena e La Gazzetta di Modena.

Con la preziosa partecipazione della Polizia Municipale di Modena e dell'Ufficio SERT Servizio Dipendenze Patologiche AUSL di Modena.

Regia di Wilma Massucco.

Sceneggiatura a cura del gruppo attori/attrici del Progetto 'Cinema per la Scuola'.

Durata: 70'

Genere: film documentario

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LAk_YIXC4zs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>