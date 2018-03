Successo a Sciacca della scrittrice modenese Roberta Dieci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

Grande successo del romanzo di Roberta Dieci "I sogni non fanno rumore", a Sciacca, in occasione della presentazione del X Premio Internazionale Navarro 2018. Alle 10.30 la scrittrice è stata accolta da 400 studenti e studentesse presso l'IISS "Amato Vetrano" in un incontro nell’Auditorium"G. Buonocore", brillantemente coordinato dalla prof.ssa Maria Barbera Mazzola. È stata una giornata interessante di formazione letteraria e di crescita umana per gli studenti. Alunni delle classi terze, quarte e quinte, degli indirizzi S.E.O.A. e A.A.A., hanno letto alcuni passi dei capitoli del libro scelti in classe con l'insegnante di lettere di riferimento e hanno formulato delle domande alla scrittrice Roberta Dieci. L'autrice de “I sogni non fanno rumore”, vincitrice del prestigioso Premio Boohabook e del premio Speciale della Giuria del IX Premio Internazionale Navarro 2017, rispondendo esaustivamente alle domande, ha apprezzato l'impegno e la spontaneità dei giovani. Nei presenti hanno riscosso apprezzamento e consensi gli interventi dello scrittore Enzo Randazzo e della prof.ssa Gisella Mondino, che hanno relazionato sulla storia del Premio Navarro, e della Dirigente Scolastica Caterina Mulè, che ha invitato ad un momento di riflessione sul concetto dell'amore che non deve essere "malato". La scrittrice Roberta Dieci ci regala un romanzo che fa vivere lo sport anche a chi lo detesta e la sua protagonista Giulia scoprirà che in amore, come nel campo da gioco, è meglio attaccare che difendere. “Mi sveglio di soprassalto: è stato solo un sogno? Sento il rumore del mio cuore. No, decisamente non è stato un sogno. I sogni non fanno rumore. Fai rumore solo tu." Al termine dell'incontro, la scrittrice Roberta Dieci, il Preside Enzo Randazzo e la prof.ssa Gisella Mondino, sono stati ospitati nel Salone delle Feste dell'Istituto, insieme alla Dirigente Scolastica e alla DSGA Maria Minacori, per un piccolo aperitivo di ringraziamento, preparato e servito da una selezione di studenti delle classi III C En e 3 D SSV. Alle ore 18 la scrittrice Roberta Dieci è stata ospite della Libreria Mondadori di Sciacca, per un incontro con la città di Sciacca, che ha risposto con una numerosa ed attiva partecipazione. Alla presenza di tanti Dirigenti scolastici (Prof. Caterina Mulè, Prof. Lillo Baldassano, Prof. Francesca Bilello, Prof. Aurora Di Liberto), di numerosi docenti ed intellettuali saccensi e di tantissime ragazze e ragazzi, hanno dato il loro saluto di benvenuto il notaio Franco Raso e l’Ass. Arch. Giuseppe Neri. Enzo Randazzo ha coordinato le apprezzate analisi dei critici letterari Gisella Mondino, Giacoma Franco, Daniela Rizzuto e Maria Grazia Lala, nonché l’eccellente recitazione di Pippo Puccio e di Vicky Russo. Gisella Mondino ha sottolineato la linearità del romanzo “I sogni non fanno rumore”, i toni reali e fantastici , la metafora del viaggio e del treno, l’originalità delle tematiche. Daniela Rizzuto si è soffermata sulle passioni contrastanti della protagonista. Giacoma Franco ha delineato l’intreccio di temi attuali con riferimenti classici nella poetica di Roberta Dieci. Maria Grazia Lala ha evidenziato l’importanza del tempo nello sviluppo della narrazione. Molto simpatica, schietta e spontanea, la giovane scrittrice Roberta Dieci, intervenuta nel dibattito con risposte puntuali, chiarimenti ed approfondimenti, ha espresso grande soddisfazione per la calorosa ospitalità della Città di Sciacca e per l’eccellente organizzazione del Premio Internazionale Navarro. Enzo Randazzo ha ringraziato il numeroso pubblico presente e si è complimentato con tutto il Team Sicilia, my love, per la disponibilità e l’attiva partecipazione alla cura del significativo evento letterario, dando appuntamento a Roberta Dieci per il suo prossimo successo letterario.