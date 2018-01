Arte. Oltre 13 mila persone alla natività di Sara Bolzani

Grande afflusso di presenze presso la Chiesa di San Giovanni Battista per la “Natività di Sara Bolzani”, il suggestivo presepe in rame e bronzo creato dalla nota scultrice bolognese e promosso da Modenamoremio. Oltre 13.400 le persone che hanno già ammirato l’opera dalla sua inaugurazione, avvenuta lo scorso 8 Dicembre con il patrocinio del Comune di Modena e sostenuto da Graniti Fiandre, BPER Banca, Florim e Gruppo Cremonin

A catturare l’attenzione dei visitatori sono sicuramente le importanti dimensioni dell’opera e il materiale di realizzazione, il rame, nonché il materiale preferito dalla scultrice, ad eccezione di una piccola fusione in bronzo utilizzata per il volto di Gesù. Per permettere al maggior numero di persone di visitare questo suggestivo allestimento, la chiesa di San Giovanni Battista in via Emilia angolo Piazza Matteotti sarà aperta fino al 31 Gennaio tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.