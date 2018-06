In 4.500 per il Festival della Fiaba. Il prossimo anno si parlerà di "follia"

Grande successo di pubblico per la quinta edizione del Festival della Fiaba: la suggestiva cornice dei Cortili nascosti in centro storico a Modena, all’interno del Complesso San Paolo, ha accolto oltre 4500 spettatori che, nei due fine settimana della manifestazione, hanno assistito a più di cinquanta appuntamenti tra conferenze, spettacoli, concerti, performance e tanto altro. Nove giorni di incontri, per un totale di quasi trenta fiabe narrate in voce semplice agli adulti e, nelle due domeniche dedicate a loro, anche ai bambini.

Ed è la "Follia" il tema scelto per la prossima edizione del Festival, la sesta, che si svolgerà a giugno del 2019 sempre nella nuova location della manifestazione.

"Siamo molto soddisfatti- commenta Nicoletta Giberti, direttrice artistica del Festival -il Festival della Fiaba è in continua crescita e l’interesse e la partecipazione degli spettatori ci confermano la validità dell’intuizione iniziale da cui nasce tutto il progetto: la nuova location è stata una sfida, perché abbiamo dovuto adattare la drammaturgia di tutte le proposte a questi nuovi spazi. Per il 2019 abbiamo pensato a un ingrediente fondamentale per compiere grandi imprese, che tutti abbiamo ma a volte dimentichiamo: la Follia".

Il Festival della Fiaba è stato organizzato con il sostegno del Comune di Modena e gode del Patrociniodella Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell’Educazione.