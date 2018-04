Weekend di divertimento e successo, Play taglia il traguardo dei 40mila visitatori

C’è un’Italia che si diverte in modo leggero e spensierato e che dal 6 all’8 aprile si è ritrovata a Play – Festival del Gioco presso il quartiere fieristico di Modena dove si è svolta quella che ormai a pieno titolo è la più grande manifestazione nazionale dedicata all’arcipelago del gioco da tavolo. Un vero e proprio esercito, decisamente pacifico, composto da oltre 40 mila visitatori (lo scorso anno sono stati 35 mila), che ha occupato, animandoli, tutti gli spazi a disposizione. Un passo avanti concreto non solo nei numeri, ma anchenel gradimento dell'ebvento stesso: decisamente azzeccate le novità in termini di apertura al venerdì pomeriggio e di rimodulamento degli spazi espositivi e di gioco, che ha reso l amanifestazione decisamente più "fluida" e vivibile.

Accanto ai super appassionati – nettamente in crescita come evidenziano i dati di un mercato che in Italia ha fatto registrare incrementi di vendite superiori al 10% – è aumentato anche il numero di quanti desiderano trovare proposte nuove e adatte a tutti per vivere momenti di relax e svago, soprattutto in compagnia di amici o in famiglia.

“La risposta alle nuove proposte come Play Kids, area destinata alle famiglie con bambini piccoli è stata straordinaria, siamo perciò davvero soddisfatti dei risultati conseguiti. Lo sforzo che abbiamo fatto per allargare il pubblico a cui si rivolge Play è stato premiato e anche l’impegno a diffondere la cultura del gioco come momento di crescita ed educativo trova sempre più riscontri positivi” sottolinea con soddisfazione Andrea Ligabue, direttore artistico del Festival del Gioco.

Impossibile dire cosa è piaciuto di più ai visitatori della decima edizione di Play organizzata da ModenaFiere in collaborazione con le associazioni Club TreEmme, La Tana dei Goblin e la Gilda del Grifone, perché tutti hanno potuto scegliere tra le proposte pressoché infinite: dai giochi da tavolo dedicati ai temi più vari – a Tex Willer, alla Crisi di Cuba, al ’68, alla Guerra di Vietnam, ma anche alla fotosintesi clorofilliana – ai giochi ruolo dal vivo compresi i duelli di scherma medievale.

“Play conferma di essere un appuntamento di grande importanza per la nostra città e non solo. Eventi di questa portata determinano una ricaduta positiva anche sul territorio grazie all’afflusso di visitatori che arrivano da tutta Italia. Anche la novità di Play Trade, area dedicata al mondo professionale del tavolo da gioco con la presenza delle più importanti aziende del settore è stata un successo e ci ha permesso di aggiungere un importante tassello ad una manifestazione che ha ormai una identità forte e consolidata” ha aggiunto Paolo Fantuzzi, direttore generale di ModenaFiere.

