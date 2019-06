Progetto Ago, al via i Summer camp di Future Education Modena

Dalla stampa 3D al racconto multimediale, dal suono digitale al giradino intelligente: sono le proposte dei Summer Camp organizzati dal Future Education Modena (FEM), il centro per l'innovazione in campo educativo. Dal 24 giugno al 26 luglio, negli spazi di Ago – Modena Fabbriche Culturali, si alterneranno 5 laboratori all’insegna dell’innovazione tecnologica, della creatività e del divertimento. Ogni settimana è organizzata in cinque giornate, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Si parte il lunedi mattina e si termina il venerdi con una performance aperta al pubblico, un momento di restituzione ai genitori, alla comunità del FEM e al pubblico generale. Le attività hanno un approccio pratico, intervallate da momenti ludici e sportivi e “spedizioni” in città e negli spazi di Ago - Modena Fabbriche Culturali. Domenica 9 e mercoledì 12 giugno tra le 14 e le 18 presso AGO - Fabbriche Culturali, Future Education Modena organizza due Open Day per saperne di più sui Summer Camp, visitare gli spazi di AGO e scoprire il progetto del nuovo centro internazionale per l’educazione e l’innovazione.

E’ possibile iscriversi da subito ai Summer Camp sul sito www.fem.digital/summer-camp . Il prezzo per l’intera settimana – comprensivo di pranzi, merende e un gadget tecnologico – è di 150 euro, ma per i primi iscritti a ciascun summer camp è riservata la tariffa di 100 euro. Dopo sarà possibile prenotare i biglietti a 120 euro qualora l’ordine venga confermato entro il 12 giugno. Iscrizioni collettive o per più settimane verranno gestite attraverso l’indirizzo mail academy@fem.digital per trovare la soluzione personalizzata che meglio rispecchia le necessità delle famiglie. Qui di seguito il programma completo.

Week #1 - Una settimana da Maker. Costruisci la tua Modena di cioccolato

24 giugno - 28 giugno

Iscrizioni su bit.ly/SummerFEM1

E se potessi mangiare la Torre della Ghirlandina? Attraverso la ricerca e definizione delle icone e monumenti che meglio rappresentano la nostra città (o in cui meglio ci identifichiamo), il workshop approfondisce i temi del disegno, della modellazione solida, della stampa 3D e infine della realizzazione di stampi in termoformatura ad uso alimentare. Un’esperienza unica tra sapere e sapore!

Week #2 - Una settimana da YouTuber. Crea il tuo racconto multimediale

1 luglio - 5 luglio

Iscrizioni su bit.ly/SummerFEM3

Tutorial, walkthrough, vlog, sketch. . . sono tanti i format con i quali puoi esprimerti su Internet. Ma come si crea da zero un contenuto multimediale accattivante? Partendo dalla scelta del format e da un’idea vincente, scriveremo la sceneggiatura, disegneremo lo storyboard, gireremo più scene possibili per poi montarle e comporre il nostro video da pubblicare su Youtube. Largo alla fantasia!

Week #3 - Coding con la musica. Progetta un paesaggio sonoro

8 luglio - 12 luglio

Iscrizioni su bit.ly/SummerFEM2

Chi ha detto che per comporre bisogna essere musicisti? Siamo immersi in un mondo di suoni, ma spesso non li ascoltiamo o li chiamiamo semplicemente “rumori”. Il computer e il suono digitale sono strumenti potentissimi per raccogliere i suoni, ascoltarli nei minimi dettagli, trasformarli, comporli in storie, giochi e performance.

Week #4 - Game Science Lab. Ripensa la tua città

15 luglio - 19 luglio

Iscrizioni su bit.ly/SummerFEM5

Ti piace creare nuovi mondi utilizzando Simcity o i mattoncini di Minecraft? In questa settimana potrai ripensare la tua città: guardala con gli occhi di un player! Dopo qualche spedizione tra le vie del centro, inizia a togliere ciò che non ti piace, non più come spettatore ma come costruttore. Alterneremo momenti di progettazione a esperienze di gioco.

Week #5 - Green Science. Dai vita al tuo giardino intelligente

22 luglio - 26 luglio

Iscrizioni su bit.ly/SummerFEM4

Quali sono i primi passi per una città più sostenibile? Iniziamo dal capire a cosa servono le piante, come vivono, e qual è il loro contributo al nostro ecosistema unendo scienza e tecnologia. Impariamo a monitorare i parametri ambientali attraverso alcuni sensori: costruiranno un orto con lo scopo di popolare lo spazio interno ed esterno.

Workshop ed eventi divulgativi

FEM è un progetto di coinvolgimento della città attraverso l’educazione. Il palinsesto estivo prevede, oltre ai Summer camp, anche workshop ed eventi divulgativi per tutte le età.

domenica 9 giugno, ore 17 - “ I voti mentono? Come misurare efficacemente le conoscenze di chi apprende”, a cura di Alessandro Iannella.

Come misurare efficacemente le conoscenze di chi apprende”, a cura di Alessandro Iannella. martedì 11 giugno, ore 17.30 - “ Come funziona la mente che impara ”, a cura di Beatrice Aimi.

”, a cura di Beatrice Aimi. domenica 23 giugno ore 17.00 - " Non fermarmi, imparo lo stesso. Studiare e imparare con studenti iperattivi e dall'attenzione fragile", a cura di Daniela Di Donato.

Studiare e imparare con studenti iperattivi e dall'attenzione fragile", a cura di Daniela Di Donato. venerdì 28 giugno, ore 17.30 - "Imparo e insegno. Suggestioni su come prendersi cura della propria formazione: strumenti, serendipity e comunità (anche virtuali)", a cura di Daniela Di Donato.