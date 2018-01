San Geminiano porta quest'anno una SuperLuna color sangue e un'Eclissi totale

San Geminiano porta con sè quest'anno, oltre alla solita ressa ai banchetta e il pellegrinaggio alla tomba, anche una superluna rosso sangue e un'eclissi. Infatti per il 31 Gennaio è prevista la terza ed ultima superluna, la cui serie ha iniziato a dicembre. In realtà non si tratta di una circostanza così rara, infatti che due superlune cadessero lo stesso mese era già successo a luglio 2015, eppure questa volta la particolarità riguarda il luogo dove si avvicinerà il nostro satellite, ovvero il Perigeo. Si tratta di quella fascia che determina una distanza minima dalla Terra, e ciò determinerà la tintura color "rosso sangue" della Luna.

Questo fenomeno determinerà anche un'eclissi che però noi modenesi potremo vedere solo su streaming online o in televisione, perché infatti sarà visibile solo dall'Asia e dalle Americhe, con Estremo Oriente e Stati Uniti Occidentali come luoghi perfetti per quella visine. Si tratta di una eclissi totale che avviene proprio in fase "piena", ovvero quando la Luna si ritrova interamente nel cono d'ombra rispetto all'allineamente Terra e Sole.

Ma a che ora sarà visibile la superluna? Si calcola che a partire dalle ore 17 sarà possibile vedere questo spettacolo che continuerà nelle ore successive emozionando chi sceglierà di togliere lo sguardo un attimo dal proprio smartphone e alzare gli occhi al cielo. Chi invece vuole vedere anche l'eclissi, essa sarà visibile su Virtualtelescope dalle 12.30.