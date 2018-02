Il Teatro Anatomico di UniMoRe torna ad essere patrimonio per la città

L’iniziativa, in programma per venerdì 9 febbraio alle ore 11.30 si terrà inizialmente presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi (L.go Marco Biagi, 10) a Modena e sarà aperta dai saluti di benvenuto del Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano, del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, del Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ing. Paolo Cavicchioli e del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dott. Luigi Malnati.

Seguiranno le relazioni della prof.ssa Elena Corradini, Direttore Polo Museale Unimore, del prof. Anto De Pol, già docente di Istologia presso Unimore, del prof. Giovanni Carbonara, ordinario di Restauro dell’Università La Sapienza di Roma e a conclusione del prof. Eugenio Gaudio, Rettore Università La Sapienza di Roma. La cerimonia proseguirà presso il Teatro Anatomico (Viale Berengario, 16) per il taglio del nastro e la visita guidata della struttura con l’arch. Elisabetta Vidoni Guidoni, progettista e direttrice dei lavori.