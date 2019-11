Al Teatro Comunale di Modena torna la rassegna Musical!2020

La rassegna Musical! 2020 della Fondazione Teatro Comunale di Modena presenta come di consueto un cartellone con le recenti novità della produzione italiana in una proposta varia fra i molti spunti del teatro musicale, dall’operetta viennese ai teatri di Broadway.

Il primo appuntamento sarà con Aggiungi un posto a tavola, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio. Lo spettacolo porta in scena una tra le più amate commedie musicali italiane, seguita a partire dagli anni Settanta in teatro e in televisione da un pubblico incantato dalle indimenticabili musiche di Armando Trovajoli. Rappresentato per la prima volta nel 1974, il musical fu un successo senza precedenti, con centinaia di migliaia di spettatori, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia.

Sabato 1 febbraio ore 20.30 andrà in scena una nuovissima produzione italiana di Sweeney Todd, capolavoro americano di Stephen Sondheim. Il musical, tratto dal libro di Hugh Wheeler, è stato portato in scena con incredibile successo nei teatri più famosi di Londra e di Broadway con interpreti d’eccezione quali Angela Lansbury ed Emma Thompson. Stephen Sondheim è considerato il più importante compositore vivente di teatro musicale americano, noto per oltre mezzo secolo di successi rappresentati in tutto il mondo.

Domenica 23 febbraio ore 20.30 andrà in scena Una notte a Venezia, operetta in due atti di Johann Strauss eseguita nella traduzione italiana di L. Zambianchi con adattamento di S. Felisetti e A. Brachetti. Una Notte a Venezia è un’operetta allegra e spensierata venuta alla luce nel 1883; racconta il nostro Paese con gli occhi dello straniero, snocciolando divertenti stereotipi con la contagiosa gaiezza che si riverbera nella splendida musica del re del valzer, alternando arie dolcissime a trascinanti polke e mazurke.

Elemento distintivo di tutte le produzioni è la musica dal vivo: Teatro Musica Novecento è infatti una delle pochissime compagnie d’Operetta in Italia a vantare al presenza dell’orchestra in ogni suo spettacolo grazie alla stretta collaborazione con l’Orchestra Cantieri d’Arte.

Sarà possibile acquistare i biglietti dal 16 novembre. I prezzi sono variabili a seconda degli spettacoli: Prezzi da €10,50 a €40. Per maggiori informazioni consultare il Sito del Teatro Comunale.

Orari Biglietteria

martedì 10 – 19 / mercoledì, giovedì e venerdì 16 - 19

sabato 10 - 14 / 16 - 19

Acquisto telefonico

da lunedì a venerdì 10.30 – 13.30, telefono 059 203 3010

Biglietteria del Teatro Comunale Luciano Pavarotti

corso Canalgrande 85, telefono 059 203 3010 – fax 059 203 3011

biglietteria@teatrocomunalemodena.it