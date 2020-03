“Tiki Tiki”, il nuovo singolo di Raffy nei digital stores dal 16 marzo

Con il suo nuovo singolo “TIKI TIKI”, Raffy conferma di cercare sempre un sound internazionale, volendo lanciare anche un segnale di positività e di rinascita. Da Lunedi 16 Marzo, la giovane cantautrice modenese, Raffy è su tutte le piattaforme streaming e di digital download con il suo nuovo singolo “Tiki tiki”. Il testo di questo coinvolgente reggaeton è stato scritto da Andrea Gallo, autore di “Eva” di Mina e Celentano e da Costi Ionita, arrangiamento e musica (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated).

Raffy spiega: "TIKI TIKI per me è una rinascita, è una canzone che mi dà molta carica e positività, ho deciso di farla uscire prima del previsto perché in Italia, in questo periodo storico siamo tutti giù di morale per quello che sta accadendo. Io invece voglio pensare positivamente e voglio che tutti lo facciano, presto si risolverà questo problema “#andratuttobene”. Poi visto che si avvicina l'estate, invito tutti a ballare e cantare Tiki Tiki insieme ai nostri amici. La musica ci aiuterà, The Show Must Go On."

Il videoclip, online da lunedi 16 Marzo, diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Bucarest negli studios Kentauros Media.

L'artista Italo-romena (nata a Mirandola, classe 2009), di recente ha ottenuto un ottimo risultato sia in Italia, entrando nella Top 5 della classifica emergenti web, sia in Romania dove è molto seguita. Grazie al brano Al Chiringuito è stata anche ospite all’evento “Miss Grand Prix”, andato in onda anche su Rete 4 e su TgCom.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/so-PdSAydqs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>