“Tornerai”, il singolo dei modenese EGO59 che anticipa il primo album

Esce il 18 gennaio 2019 il terzo singolo “Tornerai”, che anticipa l'uscita del primo disco “Chi Sei” della band emiliana EGO59, pubblicato e distribuito da (R)esisto. Gli EGO59 nascono a Modena nel 2015 con la prerogativa di realizzare brani inediti, ma è grazie all’incontro con un primo produttore discografico che nascono le basi per quello che diverrà il primo lavoro in studio del gruppo emiliano. I componenti hanno estrazioni diverse (blues-rock-hard rock) e svariati anni di esperienza live alle spalle, il sound che ne scaturisce è ricco di influenze, che vira verso il rock americano contemporaneo con una composizione più tradizionale.

Il primo singolo “Sto bene qui” ottiene un buon riscontro, infatti dopo la temporanea avventura con CDF Records, già nel 2016 arriva la prima collaborazione importante con i Litfiba, con il compito di registrare la cover di “Apapaia”, promossa attraverso il cd “30 anni di 17RE” e prodotto direttamente da Pelù e Renzulli.

Nel 2017 partecipano a “Standing Ovation” (organizzato in occasione del concerto di Vasco Rossi a Modena Park) entrando nei 6 finalisti all’interno della compilation omonima, con la cover ri-arrangiata di “Stupendo” e il primo singolo “Sto bene qui”, ed aggiudicandosi il Premio giuria popolare organizzato da Radio Bruno.

Dopo la presentazione del secondo singolo “Scarseggiano i miracoli”, attraverso la collaborazione con Bagana Rock Agency, aprono i concerti dei JASPERS ( band fissa nella trasmissione televisiva “Quelli che il calcio” su rai2 – 2017/2018) e successivamente i RATS (storica band modenese).

Partecipano in occasione della prima giornata commemorativa del “Modena Park” in Piazza Roma a Modena, diretti da Diego Spagnoli, evento patrocinato dal comune, Radio Bruno e Radio stella, che li porta in TV come unica band a supporto della serata. Per l’occasione suonano con Claudio “Il Gallo” Golinelli per l’apertura della serata con “Colpa D’Alfredo”.

Gli EGO59 sono: Riccardo Corradini (voce), Marcello Corradini (chitarra), Lorenzo Costa (basso), Alberto Bellei (chitarra), Francesco Roncaglia (batteria).