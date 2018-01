Prestito fai-da-te, in arrivo i nuovi corner alla biblioteca Delfini

Nella Biblioteca Delfini sono in corso le procedure tecniche di attivazione di 5 postazioni automatizzate per l'autoprestito. I nuovi dispositivi permettono di effettuare diverse operazioni in piena autonomia, con la massima facilità: prendere e/o restituire fino a 10 documenti contemporaneamente, verificare lo stato delle prenotazioni, prorogare il prestito, stampare il promemoria delle operazioni eseguite. In definitiva, evita il passaggio al bancone del prestito con guadagno di tempo.

Le procedure sono semplificate al massimo: l'utente viene riconosciuto grazie alla sua tessera personale di iscrizione al Servizio biblioteche e abilitato ad effettuare le operazioni richieste digitando sullo schermo del totem dove si è aperta una finestra di dialogo. In caso di difficoltà o blocchi, ci si può rivolgere agli operatori del prestito.

La finalità dell'iniziativa è di rendere il servizio bibliotecario sempre più funzionale e facilmente accessibile per gli utenti, anche attraverso l'introduzione di tecnologie aggiornate ed efficienti. Il progetto è realizzato con il contributo dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.