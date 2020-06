Tornano anche quest'anno i tour storici di Modena Bai Nait

Dopo mesi di attesa finalmente possiamo confermare l'attesissima partenza della rassegna annuale Modena Bait Nait che quest'anno avrà come sottotitolo "I Volti nascosti di Modena - Storie e personaggi." La rassegna avrà inizio Mercoledì 3 giugno 2020 alle 21, come previsto

precedentemente, con alcune piccole modifiche: quest'anno le visite si svolgeranno con gruppi molto ridotti. Per partecipare, in ottemperanza alle norme anti Covid sarà necessaria la mascherina e durante la visita si dovrà rispettare la distanza di un metro dalle altre persone.

Oltre alle date già in calendario abbiamo aggiunto altre due date supplementari per dare ancora di più la possibilità a tutti di partecipare: il 12 agosto con Leggende e Segreti del Duomo e di Modena e il 19 agosto con la visita Modena attraverso i secoli che si svolgeranno sempre a partire dalle ore 21 con ritrovo davanti al Duomo di Modena. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi preventivamente scrivendo a info@larosenoire.it e attendere le istruzioni e la conferma dalla nostra Segreteria.

Con grande sforzo e sacrificio di tutto lo staff per esserci dovuti ri-adattare in pochissimi giorni, possiamo finalmente annunciare con orgoglio che siamo pronti ad accogliervi!

LaRoseNoire associazione culturale www.larosenoire.it tel. 3391196575 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14 email info@larosenoire.it