Al via la Tre giorni diocesana sul Catechismo al Centro Famiglia di Nazareth

L’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi sarà il tema della Tre giorni diocesana, che comincerà domani al Centro Famiglia di Nazareth e proseguirà nelle giornate di giovedì 6 e sabato 8 giugno. La Tre giorni diocesana è un appuntamento annuale della chiesa di Modena-Nonantola, nel corso del quale sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti e operatori pastorali tracciano un bilancio dell’anno appena concluso e lanciano i temi al centro del nuovo anno pastorale. Anche quest’anno si attende una grande partecipazione all’evento, in grado richiamare al Centro Famiglia di Nazareth oltre 400 presenze.

L’obiettivo della Tre giorni diocesana sarà centrato sull’iniziazione cristiana e già dall’inizio dell’anno l’Ufficio catechistico diocesano è impegnato e ha preparato una scheda con alcune riflessioni «per coinvolgere ogni parrocchia nella sua interezza, presbiteri e laici, consigli pastorali, catechisti, giovani, animatori della liturgia, operatori della carità, nell’unico progetto di chiesa diocesana che si interroga, con nuova consapevolezza, sul tema dell’iniziazione cristiana».

Il programma della Tre giorni diocesana prevede l’apertura dei lavori domani alle 18.30 al Centro Famiglia di Nazareth, con i vespri e una breve meditazione biblica, seguita dalla presentazione dell’evento. Dalle 19.15 spazio all’intervento di Marcello Musacchi, direttore dell’Ufficio catechistico di Ferrara e responsabile dell’Ufficio catechistico regionale. Al termine della relazione, mezz’ora di dialogo in assemblea, per concludere i lavori alle 20.45, con il saluto finale e il buffet.

Giovedì 6 giugno, dopo i Vespri e la meditazione biblica sempre alle 18.30 al Centro Famiglia di Nazareth, i partecipanti saranno suddivisi nei seminari, che inizieranno alle 19.20 per concludersi alle 20.45 con il buffet.

La Tre giorni diocesana culminerà sabato 8 giugno, sempre al Centro Famiglia di Nazareth: alle 9.15 sarà recitata l’ora media e i lavori inizieranno alle 9.30. Alle 10 avrà luogo la relazione dell’arcivescovo di Modena-Nonantola don Erio Castellucci, seguita da uno spazio per il dialogo in assemblea, prima delle conclusioni previste per le 12.

L’ultima giornata della Tre giorni diocesana sarà trasmessa in streaming sul sito internet dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola www.chiesamodenanonantola.it.