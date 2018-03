Tu shopping, io Scienza. Laboratori di scienza per le famiglie in centro

Il prossimo 10 Marzo 2018 parte a Modena un servizio sperimentale: le famiglie potranno vivere il centro storico mentre i propri ragazzi si divertono e scoprono l’affascinante mondo della scienza. Pleiadi con la collaborazione di Modenamoremio e Ostello San Filippo Neri, organizza turni di accoglienza per i ragazzi svolgendo attività educative, divertenti e sperimentali, a base di scienza e tecnologia. Sono previste 4 aperture questo mese: 10, 17, 30 e 31 marzo.

Quante famiglie rinunciano ad una passeggiata in centro storico, ad un momento di shopping o alle commissioni per la difficoltà di portare con sé bambini che dopo un po’ potrebbero annoiarsi? Partendo da questo interrogativo le ragazze della sede di Pleiadi Emilia hanno costruito un calendario di laboratori ed attività per offrire a queste famiglie un servizio: così andare in centro diventa un piacere per tutti.

La scelta del luogo, le sale adiacenti al bar dell’Ostello San Filippo Neri, in via S. Orsola 52, non è casuale. I genitori possono parcheggiare nei parcheggi adiacenti alla struttura ricettiva in pochi minuti, accompagnare i ragazzi e poi dedicare del tempo alle loro attività.I laboratori partono dalle 09.30 del sabato mattina per l’infanzia (dai 3 ai 6 anni) fino alle 12.30 e dalle 16 alle 19 con attività di 90 minuti (dai 6 ai 13 anni). Ogni attività viene preceduta da un momento accoglienza di 15 minuti e seguita da un momento di saluti di ulteriori 15 minuti e avrà un costo di 12€/bambino comprensivo di piccola merenda; sarà possibile ospitare fino a 20 bambini.

“Questi laboratori sono una valida alternativa ed opportunità per tutte le famiglie che vogliono trascorrere tempo di qualità, in cui oltre all’aspetto ludico si apprendano le basi della scienza o della robotica - afferma Daniela Longo, portavoce della sede modenese di Pleiadi. "E' importante appoggiare e sostenere iniziative come questa delle ragazze di Pleiadi, per far vivere e rendere il centro storico e le sue infrastrutture accoglienti verso le esigenze della famiglia” sottolinea Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio. Il progetto parte in via sperimentale a Marzo, e potrà essere replicato ad Aprile e Maggio.