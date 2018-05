Le studentesse americane di nuovo ospiti in città per studiare la scuola modenese

Lunedì 7 maggio il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha accolto in Municipio le giovani studentesse della Georgia giunte a Modena per conoscere e studiare le scuole della città. Per quasi un mese le universitarie della facoltà di Education dell’Università della Georgia, che quest’anno si è aggiudicata uno dei primi posti nella classifica degli atenei statunitensi, saranno negli istituti modenesi di diversi gradi, dalle scuole d’infanzia alle medie, per interagire con studenti, docenti e integrare i diversi percorsi culturali. Un’opportunità per le giovani universitarie che si preparano a insegnare nelle scuole americane oltre che per studenti e insegnanti modenesi che si confrontano con loro.

Il progetto UGA “University of Georgia (UGA) and Modena Schools”, è promosso dall'associazione culturale Victoria Language and Culture di Modena e quest’anno giunge alla decima edizione. Ad accompagnare il gruppo, 22 studentesse e uno studente, c’erano la professoressa Beth Tolley, dell'università georgiana, e Roberta Rinaldi e Giorgia Violini di Victoria Language and Culture.

Nei prossimi giorni le future insegnanti americane, saranno ospitate presso famiglie e scuole modenesi; parte fondamentale dell'esperienza è infatti l'accoglienza che gli universitari statunitensi ricevono nelle famiglie modenesi.

Al progetto partecipano le scuole d'infanzia comunali Villaggio Giardino, Edison, Villaggio Zeta e Cimabue, le scuole degli Istituti Comprensivi 1, 7 e 2, la media Paoli del Comprensivo 8. In città, inoltre, il gruppo di americani visiterà la scuola media Mattarella, il Momo, il nido e la scuola d’infanzia Forghieri e sarà accolto anche dall’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia. Gli studenti americani contraccambiano l’ospitalità che ricevono preparando per le loro classi letture, giochi, canzoni ed attività in lingua inglese.