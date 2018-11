Il caso di successo WeChat all'UniMoRe nell'ambito business in Cina

Al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore il seminario “Opportunità del Cross Border E-Commerce per le imprese italiane: il caso WeChat”, il 14 novembre. L'iniziativa è aperta a tutti gli studenti Unimore e alle imprese interessate.

Nell’ambito del ciclo di seminari “Doing Business in China”, dedicato al sistema economico cinese, si terrà mercoledì 14 novembre, dalle 17.30 alle 19.00, al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore (aula 4) il seminario “Opportunità del Cross Border E-Commerce per le imprese italiane: il caso WeChat”, con il dott. Riccardo Rubbiani, Founder Sell-In To China L'iniziativa è aperta a tutti gli studenti Unimore e alle imprese interessate.

II mercato interno alla Cina rappresenta oggi una grande opportunità per le imprese delle economie avanzate. Altresì riuscire ad aggiudicarsene una fetta attraverso strategie di internazionalizzazione tradizionale, rende la sfida ardua in termini di costi e tempi. Questo ostacolo all’entrata ha reso la Cina desiderabile ma allo stesso tempo, irraggiungibile.

La soluzione viene dal mondo digitale e dall’ecosistema sviluppato da Tencent, WeChat, vero e proprio universo virtuale presente su oltre 1 miliardo di smartphone e appendice necessaria del mondo reale. Al suo interno ha iniziato a svilupparsi un fiorente commercio elettronico. Per le aziende straniere pronte a sfruttare questa opportunità si apre una porta d’ingresso verso il mercato cinese.

Il seminario sarà registrato e pubblicato sul canale Youtube MEM - Managing in Emerging Markets.Canale. Si prega di confermare la partecipazione inviando un'e-mail a studytour.mem@unimore.it.