UniMoRe lancia il Master in Organizzazione istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

C’è tempo fino alle 16.30 di lunedì 18 dicembre per iscriversi al nuovo Master di I livello, promosso dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, dedicato all’Organizzazione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, con il supporto organizzativo della Fondazione Marco Biagi, e rivolto a dirigenti scolastici e docenti in servizio delle scuole di ogni ordine e grado.

“Con questo Master – dichiara la prof.ssa Laura Cerrocchi, direttore del percorso di studi– intendiamo fornire a dirigenti scolastici ed insegnanti laureati già in servizio, le competenze per affrontare al meglio la professione e gestire le istituzioni scolastiche in contesti multiculturali. Il Master intende contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, in prospettiva interculturale con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni di origine e/o con cittadinanza non italiana, la cui presenza, in numeri elevati, può rappresentare complessità e difficoltà ma anche ricchezza e opportunità sul piano curricolare (ossia a livello di alfabetizzazione e socializzazione) e, più ampiamente, in termini pedagogici e didattici”.

Il Master, al conseguimento del quale saranno riconosciuti 60 CFU per un impegno complessivo di 1500 ore, si propone in particolare di promuovere l’acquisizione di conoscenze aggiornate in ordine ai nuovi scenari del multiculturalismo, ai flussi migratori in Europa e in Italia, ai principali quadri di riferimento teorici relativi alla ricerca pedagogica in contesti educativi multiculturali. Le conoscenze e le competenze sviluppate durante il Master consentiranno - attraverso la conduzione pedagogica della classe multiculturale e plurilingue - di favorire processi di apprendimento e integrazione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana nell’ottica dell’educazione per tutta la vita e del sistema formativo integrato.

Per accedere al corso, è necessario essere in possesso della laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, purché titolo valido per l’insegnamento) ed essere docente o dirigente in servizio. Sono disponibili 100 posti e l’iscrizione si può effettuare esclusivamente online collegandosi alla pagina www.esse3.unimore.it. Le lezioni si svolgeranno da gennaio a ottobre 2018 presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (viale Allegri 9), a Reggio Emilia, nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato (tutto il giorno).

Il Master, interamente finanziato dal MIUR, prevede il solo pagamento della marca da bollo di 16 euro.