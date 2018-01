UniMoRe. Cinque studenti Comunicazione ed Economia vincono premio Gabriele Franceschini

Cinque laureandi Unimore dei corsi di laurea magistrale istituiti dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia potranno beneficiare di altrettanti Premi di Studio in memoria di “Gabriele Franceschi”. Si tratta di borse del valore di 1.500,00 euro messe a disposizione da Coop Alleanza 3.0 per ricordare il Direttore della Pianificazione, Controllo e Finanza della maggiore cooperativa di consumo italiana. “Gabriele Franceschi – afferma la prof.ssa Giovanna Galli di Unimore - è stato un uomo eclettico, con tanti interessi e una passione vera per i temi dell’economia, ai quali ha dedicato, anche per ragioni professionali, tanti anni della sua vita. È un piacere grande poter onorare la sua memoria con giovani studenti del nostro dipartimento, e la speranza è che possano trovare nel loro lavoro di tesi l’energia, la curiosità e il desiderio di conoscenza di Gabriele. Grazie, quindi, ad Alleanza 3.0 che ci offerto questa importante opportunità”.

I candidati all’award dovranno redigere un progetto di tesi di laurea sperimentale, con il supporto di un docente tutor, riguardante i seguenti ambiti: economia cooperativa e distribuzione dei redditi: le evidenze della relazione fra modello di impresa cooperativa e il reddito disponibile; cooperazione e finanza: analisi empirica delle imprese cooperativa in Emilia-Romagna; l’istituto del prestito sociale: storia, profili tecnici e evoluzione; aggregazioni di imprese per lo sviluppo dell’agroalimentare in Emilia-Romagna; l’evoluzione della cooperazione di consumo: uno sguardo internazionale. La partecipazione all’award avverrà attraverso una graduatoria di merito compilata dalla Direzione Servizi agli Studenti dell’Ateneo emiliano, prendendo in considerazione i migliori curricula universitari di studenti iscritti per l’anno accademico 2017/2018 al secondo anno di uno dei corsi di laurea magistrale biennale in Pubblicità, Editoria e Creatività d’impresa, in Management e comunicazione d’impresa e in Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.

Il curriculum degli studenti selezionati sarà valutato da un Comitato scientifico composto dal Rettore o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia o suo delegato, da 2 Rappresentanti di Coop Alleanza 3.0 e dal Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante. La partecipazione all’award è gratuita e non è richiesta alcuna presentazione di domanda in quanto si attingerà alla lista degli studenti, ricavata dal sistema informativo di Unimore, regolarmente iscritti alla data del 31 luglio 2017 e per l’anno accademico 2017/2018 ad uno dei corsi di studio indicati nel bando.

Gli ammessi alla borsa saranno selezionati in base al maggior numero di crediti formativi universitari conseguiti alla data del 15 dicembre 2017 derivanti da insegnamenti statutari del primo anno di corso, ivi compresi i crediti derivanti da progetti di mobilità internazionale sostenuti presso università convenzionate, alla migliore media aritmetica negli esami di profitto accertata alla data del 15 dicembre 2017 ed al maggior numero di lodi negli esami di profitto conseguite alla data del 15 dicembre 2017. L’elargizione del premio avverrà in occasione delle sedute di laurea nelle quali i candidati conseguiranno il titolo a seguito della discussione della tesi di laurea.