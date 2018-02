Unione Comuni Area Nord. Proposti momenti di riflessione destinati ai genitori

Proseguono gl'incontri del ciclo "Nei panni dei nostri figli", una serie d'appuntamenti organizzati dal Progetto Punto d'Incontro dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, dal Comitato Genitori della scuola media "Francesco Montanari" e dalla Cooperativa Sociale Aliante. Scopo dell'iniziativa è supportare i genitori che stanno accompagnando i propri figli attraverso le varie fasi dell'adolescenza.

I prossimi incontri si terranno a San Prospero, nell'Aula Magna della scuola media di via Chiletti, giovedì 8 e martedì 27 febbraio e martedì 20 marzo, sempre alle ore 18.00. Altri appuntamenti avranno luogo nell'Auditorium comunale di Medolla (via Genova, 10), sabato 17 febbraio e sabato 10 marzo, sempre alle ore 8.15. Infine, altri tre appuntamenti a Mirandola, presso le scuole medie "Montanari", in via Tazio Nuvolari 4: sabato 24 febbraio e sabato 24 marzo gl'incontri avranno luogo alle 8.30, mentre martedì 17 aprile l'appuntamento sarà alle ore 18.00.