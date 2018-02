“VacciniaMO”. UniMoRe dibatte sul tema dei vaccini

Il tema dei vaccini, la loro storia, cosa contengono, l’obbligo della vaccinazione, le truffe e le leggende, che esistono e interferiscono con le vaccinazioni, saranno al centro di un incontro di esperti, promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore. La giornata dal titolo VacciniaMO, che vuole essere un momento scientifico e didattico rivolto a tutte le persone interessate al tema, è stata organizzata da uno dei massimi esperti in campo immunologico, il prof. Andrea Cossarizza di Unimore.

“Parlare oggi di vaccinazioni è di grande importanza, - afferma il prof. Andrea Cossarizza di Unimore - considerando che in Italia abbiamo avuto nel 2017 quasi 5.000 casi di morbillo, con 4 decessi ed un altro è già avvenuto nel 2018, 6 volte di più dell'anno precedente, e che molte altre vaccinazioni sono sotto la soglia di sicurezza. Per questo motivo è stato necessario istituire una legge sulla obbligatorietà dei vaccini, di fatto ispirata a quanto ha fatto la Regione Emilia Romagna, che è stata la prima a dotarsi di strumenti legislativi in merito. Purtroppo l’obbligo di legge non basta, e molte persone espongono i loro figli a gravi pericoli infettivi cercando in tutti i modi di evitare una pratica medica le cui radici si perdono nella storia."

Continua il prof. Cossarizza: "Queste persone vanno convinte a non credere ai falsi miti e alle leggende che imperversano nei media o nei social network e a loro va ridata fiducia nel sistema sanitario e nei risultati degli studi scientifici internazionali. Il nostro appuntamento intende far chiarezza sulla sicurezza e l’importanza delle pratiche vaccinali, sfatando le bufale che esistono in questo campo, a partire dai legami con l'autismo, (ricordo che chi ha inventato questa storia per interessi economici personali, oltre 20 anni fa, è stato radiato con disonore dall'ordine dei medici, ma continua a imperversare sia sul web, sia tramite film e libri), con malattie croniche e debilitanti causate dai vaccini, fino alla presenza di ogni tipo di sostanze pericolose nei vaccini (mercurio, pezzi di metalli, nanoparticelle non ben definite se non addirittura parti di maiale...)”.

La giornata, venerdì 9 febbraio 2018, patrocinata dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia, dalla Associazione Italiana di Neuroimmunologia e dalla Società Italiana di Microbiologia, è suddivisa in due momenti: il primo rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti Superiori di Modena a partire dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chiruergia (via del Pozzo, 71) a Modena. VacciniaMO proseguirà nel pomeriggio con un incontro aperto alla cittadinanza alle ore 15.45, sempre presso l'Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia (via del Pozzo, 71) a Modena.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su tv.unimore.it

Gli ospiti

L’incontro, che sarà condotto dal giornalista Rai Gerardo D’Amico, si aprirà coi saluti del Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano, del Presidente della Regione dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna dott. Sergio Venturi, del Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia prof. Giovanni Pellacani, del Direttore Generale dell’AUSL di Modena dott. Massimo Annicchiarico, del Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dott. Ivan Trenti, del Direttore Generale dell’AUSL di Reggio Emilia dott. Fausto Nicolini, del Dirigente Scolastico Provincia di Modena prof.ssa Silvia Menabue. La mattina poi proseguirà con gli interventi alle ore 10.30 del prof. Francesco Galassi, Paleopatologo - Università di Zurigo e Flinders University, che darà uno sguardo “storico al mondo senza vaccini” per arrivare ai giorni nostri, mentre alle ore 11.00 prenderà la parola il prof. Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo - Università di Pisa, che tratterà il tema “Quanto sono sicuri i vaccini?”. Seguiranno i due docenti di Unimore prof. Marcello Pinti, immunologo, e prof. Andrea Cossarizza, patologo generale, che affronteranno rispettivamente “Vaccini tra miti, leggende e realtà” e “Leoni e bufale nel WEB”. L’incontro si concluderà con la parola agli studenti che potranno confrontarsi con i relatori e discutere di questo argomento.

Parteciperanno il dott. Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL di Modena, che esporrà il tema “Salute pubblica: una alleanza fra scienza e comunità”, prof. Francesco Galassi, Paleopatologo - Università di Zurigo e Flinders University, che illustrerà “Un mondo senza vaccini? Parola alla Storia”, dott. Samuele Peppoloni, Microbiologo - Unimore, che spiegherà quali sono i “Componenti principali e requisiti fondamentali di un vaccino”, prof. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo – Università di Pisa, che illustrerà gli “Effetti collaterali dei vaccini: cosa ci dice la scienza”, dott. Davide Ferrari e dott. Giulio Sighinolfi, Servizio di Igiene Pubblica - Azienda AUSL di Modena, che esporranno il “Calendario vaccinale regionale 2018 e andamento delle coperture vaccinali in provincia di Modena". Da ultimi prenderanno la parola il prof. Andrea Cossarizza, Patologo Generale – Unimore, e il prof. Guido Silvestri, Immunologo dell'Università di Atlanta, Georgia (in videoconferenza), che interverranno su “Vaccini: truffe e bufale”.