“Io valgo”: Le iniziative per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

“Io valgo…” E’ questo lo slogan scelto dalle associazioni che sul territorio si occupano di disabilità per celebrare insieme la Giornata internazionale delle persone con disabilità, fissata dall’Onu per il 3 dicembre dal 1981.

Promossa lo scorso anno per la prima volta sul territorio, questa Giornata si è affermata come un appuntamento orientato al superamento delle barriere culturali, per giungere ad un’efficace inclusione sociale delle persone con disabilità.

Da qui le numerose iniziative in programma nei prossimi giorni nel territorio delle Terre d’Argine per offrire opportunità di partecipazione a tutti i cittadini: forum, discussioni pubbliche, campagne di informazione per evidenziare le risorse che le persone con disabilità offrono per il bene dell’intera comunità; celebrare, realizzare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive per dimostrare il contributo delle persone con disabilità alla vita sociale, le loro aspirazioni, abilità e interessi.

“Sono numerose le associazioni che, sul territorio, si occupano ogni giorno di valorizzare il contributo che le persone con disabilità portano alla comunità.-commenta Nicola Marino, Presidente della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi- Essere riusciti a coordinare le loro attività e i loro sforzi in modo tale da far confluire il tutto in un programma condiviso è un obiettivo che la Fondazione si è posta con forza sia in questo che in altri ambiti del volontariato del territorio. Unire gli sforzi significa utilizzare al meglio le risorse disponibili, avere un impatto maggiore sull’opinione pubblica e, in definitiva, contribuire in maniera più efficace a supportare le persone con disabilità e le famiglie”.

Il programma delle iniziative

Giovedì 28 novembre: Dopo di noi? Questione di fiducia. Incontro presso la sala riunioni della parrocchia di Quartirolo a Carpi (via C. Marx, 109), rivolto a familiari di persone con disabilità, operatori dei servizi e dei centri, volontari. La serata avrà inizio alle ore 19 con le relazioni degli esperti cui seguirà l’apericena per poi concludersi con le domande e la discussione fino alle ore 22. Info e iscrizioni: Fondazione Progetto per la Vita, viale Peruzzi, 22 Carpi; e-mail: info@fondazioneprogettoperlavita.it; Sergio Saltini 347 686 6589 – Luigi Lamma 335 5274511

Sabato 30 novembre: Una visita accessibile al Museo Diocesano riaperto lo scorso maggio dopo i restauri post sisma. Sarà il direttore del Museo dr. Andrea Beltrami a guidare il gruppo dei visitatori alla scoperta dei tesori contenuti in questo piccolo scrigno nel cuore di Carpi. L’appuntamento è alle ore 15.30 presso la Chiesa di Sant’Ignazio in Corso Fanti a Carpi, per le carrozzine l’ingresso è sul retro entrando dal cortile del Seminario in via A. Costa, 58.

Domenica 1 dicembre: Il tradizionale pranzo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità promosso da ADIFA (associazione disabili e familiari) e USHAC al Circolo L. Guerzoni in via Genova a Carpi con inizio alle ore 12. Un altro momento di festa e di convivialità che sarà occasione per mettere all’attenzione degli Amministratori i diritti dei disabili e la loro volontà di essere ascoltati e di collaborare per il miglioramento dei servizi presenti sul territorio. Per prenotarsi al pranzo (20 euro adulti – 10 euro ragazzi e disabili): presso le sedi ADIFA e USHAC alla Casa del Volontariato in viale Peruzzi, 22 oppure ai seguenti numeri telefonici: 335 5274511 – 349 1969617.

Domenica 1 e lunedì 2 dicembre: A Soliera presso il cinema teatro Italia, con inizio alle ore 21, proiezione del film “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores su iniziativa del Gruppo genitori figli con handicap di Soliera.

Lunedì 2 dicembre: Commissione Unione Terre d’Argine aperta. Un momento importante dove le Associazioni incontrano le Istituzioni, la Commissione politiche sociali dell’Unione Terre d’Argine si mette in ascolto e ha indetto una riunione aperta al pubblico sul tema della disabilità. Inizio alle ore 18.30 presso la Sala Consigliare del Municipio di Carpi.

Martedì 3 dicembre: L’associazione ADIFA dona alla scuola media O. Focherini (via Magazzeno, 17) un angolo morbido per l’aula degli alunni con disabilità. La cerimonia con Dirigenti e Insegnanti della scuola e i rappresentanti delle Istituzioni è alle ore 11.

Martedì 3 e sabato 7 dicembre: Presso la scuola media O. Focherini (via Magazzeno, 17) mostra delle scuole primarie e dell’infanzia sul progetto “Muoviti, muoviti”, martedì 3 dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 7 dalle 9 alle 12. In collaborazione con CSI e UISP.

Martedì 3 dicembre: Si gioca a Baskin. Il Baskin è il basket inclusivo. Per iniziativa dell’USHAC presso la palestra del Liceo Fanti (via Baden Powell) si terrà una dimostrazione aperta a tutti.

Giovedì 5 dicembre: Lo sport palestra di vita. Presso l’IPSIA Vallauri di Carpi, con inizio alle ore 9, gli studenti incontrano Cecilia Camellini, campionessa di nuoto paraolimpico, Francesca Ferretti, pallavolista e Francesco Messori, Nazionale Italiana Calcio amputati. Evento che rientra nel decennale della Casa del Volontariato.

Sabato 7 dicembre: Flashmob - Io valgo perché… abito. Per una città inclusiva vista dalla parte dei disabili appuntamento in Piazza Martiri alle ore 10.30 per il Flashmob. E’ un’iniziativa nazionale promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII che ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e la loro leadership.

Sabato 7 dicembre: Laboratorio di Psicomotricità. Presso la palestra della scuola primaria Saltini (via Magazzeno, 19) si terrà un laboratorio di psicomotricità al quale è possibile iscriversi telefonando al n. 059 682601

Sabato 7 dicembre : Nella galleria del centro commerciale Borgogioioso alle ore 17 verrà presentato un nuovo servizio per le famiglie con bambini speciali che prevede la disponibilità di due carrelli “Caroline’scart”. Alle 18 esibizione del coro USHAC.

E' possibile consultare il programma completo sul sito dell'iniziativ

L’iniziativa è resa possibile grazie al coordinamento della Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, le realtà del no profit – Fondazione Progetto per la Vita, USHAC, A.DI.FA, UNITALSI, Associazione Papa Giovanni XIII, il Tesoro Nascosto, Al di là del muro, Tre le righe, Accanto, Gruppo genitori figli con handicap, CIS, UISP - si sono sedute allo stesso tavolo, hanno coinvolto le Istituzioni e condiviso idee e progetti che sono confluiti nel nutrito programma che va dal 28 novembre al 7 dicembre, che ha avuto il patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e del Centro Servizi per il Volontariato di Modena.