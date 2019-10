"Veleno", la nuova canzone di Marcello Belloni ispirata ai diavoli della Bassa

È uscito oggi il nuovo brano di Belloni, cantautore modenese. "Veleno" é il titolo dell'inedito. Un brano emozionale che nasce ispirato dal caso di vent'anni fa, in provincia di Modena che vedeva coinvolti 16 bambini tolti dalle loro famiglie, con l'accusa di pedofilia. Disponibile da oggi su tutti i Digital Store: eventuali proventi saranno devoluti in beneficenza.

"Veleno mi è uscita direttamente dalla pancia. Interessandomi all’inchiesta mi sono domandato cosa avrebbe potuto provare un bambino o una bambina strappata dal proprio letto in piena notte, portata in un letto nuovo e che da li in poi non avrebbe mai più rivisto i suoi genitori, i suoi fratellini o le sue sorelline - racconta l'autore - Questa è stata la cosa che mi ha colpito di più. L’inchiesta poi tratta di tantissimi altri elementi, ma io sono solamente un saltimbanco o meglio, un menestrello, non sono un PM, non sono un avvocato o un giudice, da me non si può pretendere altro. Semplicemente, provo una grossa emozione, la riporto in una canzone, punto. Penso che questo brano mi sia venuto delicato come delicato è l’argomento."