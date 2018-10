Nek, Dolcenera, Masini e Negrita: un poker d'assi sul palco del Premio Bertoli allo Storchi

Il Premio Pierangelo Bertoli 2018, indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di Bper Banca, è stato assegnato ad un conterraneo del compianto artista sassolese: Nek. Cantautore e polistrumentista italiano che nella sua carriera artistica, che dura da oltre 25 anni, ha inciso più di 15 pubblicazioni,Filippo Neviani vede così ulteriormente riconosciuto il suo grande valore artistico, già certificato dalla risposta che il pubblico che lo ha portato a 10 milioni di dischi venduti.

Sono stati assegnati anche: il Premio Pierangelo Bertoli “A MUSO DURO” a Dolcenera, per la capacità di affrontare il suo percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente, rimanendo fedele a se stessa; il Premio Pierangelo Bertoli “ITALIA D’ORO” a Marco Masini, per il suo impegno nel descrivere la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, trattando anche temi come la violenza sulle donne o la droga in brani quali "L'Italia", "Perché lo fai", "Malinconoia" o “Principessa”; il Premio Pierangelo Bertoli “PER DIRTI T’AMO” alla band Negrita, da più di due decenni band dirompente nella scena rock italiana, esempio di libertà, integrità artistica e originalità, per l’attenzione nel creare brani dal forte impatto emotivo sul tema dell’amore universale dai caratteri anticonformisti e intellettualmente indipendenti.

Tutti gli Artisti premiati saliranno il 24 Novembre sul palco del Teatro Storchi di Modena e canteranno. La serata finale della 6^ edizione del Premio Bertoli, condotta da Andrea Barbi, si terrà, infatti, sabato 24 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15 – ingresso € 15,00 platea, balconata e palchi; € 10,00 altri posti. Per gli iscritti al BERTOLI FANS CLUB e al EHI! NEGRITA CLUB l’ingresso è rispettivamente di € 10,00 e € 5,00 - prevendite online sul sito www.emiliaromagnateatro.com. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021).