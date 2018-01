Sempre più accessi al Palazzo Ducale di Sassuolo, i visitatori sfiorano quota 25mila

Ammonta a 24.716 il numero di persone che nell’arco dell’intero 2017 hanno visitato Palazzo Ducale di Sassuolo: Settembre, Ottobre ed Aprile (in ordine d’accessi) i mesi in cui si è avuto il maggior numero d’ingressi. Il dato del 2017 è superiore del 5% rispetto a quello del 2016 con, in termini numerici, 1090 visitatori in più rispetto all’anno precedente quando erano stati 23.626.

Il mese di Settembre, grazie al FestivalFilosofia che con la mostra di Mario Nanni per la prima volta ha fatto il suo ingresso a Palazzo, ha registrato il picco maggiore di visite con il 52% di visitatori in più rispetto al 2016: 5256 visite contro le 3449 dell’anno precedente; il mese di Dicembre è invece stato quello con la flessione maggiore rispetto allo scorso anno quando, però, grazie alla concomitanza con particolari ponti festivi le giornate di apertura erano state maggiori: 491 visitatori contro i 907 del 2016 (-46%).

“Il trend dell’anno – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Giulia Pigoni – conferma che l'andamento delle presenze risponde direttamente alle proposte di nuovi eventi, spettacoli, visite guidate, specialmente se ad ingresso libero. La splendida mostra di Mario Nanni, inaugurata per il FestivalFilosofia, ne è un chiaro esempio, così come 11 l’Ora d’Autore, che nel corso delle Fiere d’Ottobre ha confermato l’ottima partecipazione di pubblico nonostante, causa la pioggia, l’appuntamento più seguito, quello con Roberto Vecchioni, si sia dovuto svolgere all’Oratorio Don Bosco non facendo registrare a palazzo, quindi, le tantissime persone intervenute”.

In continua crescita il numero di visitatori di Gennaio, nonostante si tratti di uno dei quei mesi dell’anno in cui Palazzo Ducale è aperto la sola prima domenica del mese e per i gruppi superiori a 15 unità: sono stati 867 i visitatori di Gennaio 2017, il 29% in più rispetto ai 671 del 2016; nel 2015 erano stati solamente 15.

Erano stati 774 i visitatori a Febbraio 2016 mentre sono stati 533 nello stesso mese del 2017; 1834, invece, i visitatori di Marzo 2017 contro i 2234 di Marzo 2016. Aprile, mese in cui Palazzo Ducale riprende l’apertura quotidiana al pubblico, come detto si conferma tra i periodi più frequentati segnando un ulteriore aumento pari al 44% rispetto all’anno precedente: sono stati 4367 i visitatori del 2017, erano stati 3035 nel 2016 e 3913 nel 2015. In aumento anche Maggio: 2201 i visitatori del 2017, il 6% in più rispetto ai 2067 del 2016, numero inferiore rispetto a Maggio 2015 quando l’apertura di Expo a Milano contribuì a trainare a Palazzo Ducale 2695 visitatori. 6% di visitatori in più anche a Giugno: 1996 quelli del 2017 contro i 1891 del 2016 (erano stati 1496 nel 2015). In calo, con percentuali a due cifre, le visite nei mesi caldi di Luglio ed Agosto: a Luglio i visitatori 2017 sono stati 843, il 12% in meno rispetto ai 960 del 2016; 957 invece i visitatori di Agosto 2017, il 10% in meno rispetto ai 1067 di Agosto 2016.

Detto di Settembre, Ottobre fa registrare un calo di visitatori passando dai 5204 del 2016 ai 4367 del 2017 (-16%); così come a Novembre quando i visitatori sono stati 1004 contro i 1367 dell’anno precedente.

E’ stato confermato anche per il 2018 l’accordo con Gallerie Estensi relativo alle aperture di Palazzo Ducale che, fino al 31 marzo sarà aperto la prima domenica del mese (dalle ore 10 alle ore 18) e, solo per gruppi minimi di 15 persone (con le prenotazioni che si effettuano all’Urp). Dal 1 Aprile al 4 Novembre, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, lunedì chiuso tranne se festivo.