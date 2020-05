Tempo di ciliegie, con Slow Food visite nelle aziende agricole di Vignola

Ogni anno a maggio Vignola diventa una delle principali mete per il turismo enogastronomico, dove gli appassionati di ciliegie possono acquistare questo frutto tanto atteso in una delle zone più vocate del mondo. Dopo il periodo di isolamento forzato a causa Covid-19, la gita verso le aziende dei contadini della comunità Slow Food “Salviamo la Moretta” diventa un’opportunità straordinaria per unire il sano piacere di una gita in campagna con la possibilità di scoprire la storia e il gusto della Moretta, la ciliegia più antica e pregiata di Vignola.

Una ciliegia tradizionale scura dalle pregiate qualità organolettiche che sarà possibile trovare in commercio dal 23 maggio e che, nonostante le gelate primaverili, annuncia una campagna positiva con frutti di pezzatura medio piccola ma di elevato grado zuccherino.

Negli anni sessanta ne venivano prodotte più di 6.000 tonnellate l’anno e la ciliegia Moretta rappresentava più di un quarto della produzione dell’area vignolese; la Moretta era il fiore all’occhiello di un territorio che stava consolidando il proprio ruolo di riferimento nella cerasicoltura. Oggi la Moretta non è più nell’offerta di varietà internazionali proposte agli agricoltori dai vivaisti e dalle aziende sementiere e resta una nicchia in via di estinzione per appassionati gourmet e produttori romantici. La comunità costituita da agricoltori, arrivisti Slow Food e appassionati pensa che la Moretta non sia solo una ciliegia ma qualcosa di più, la custode di un’identità territoriale unica e distintiva.

Visitando il sito ciliegiamoretta.it è possibile scegliere l’azienda da visitare, richiedere la consegna a domicilio oppure vedere l’imballaggio con il logo del Presidio Slow Food che certifica la provenienza del prodotto, quest’anno in commercio anche allo storico mercato Albinelli nel centro di Modena, al Mercato Ritrovato, il mercato contadino che si svolge alla Cineteca di Bologna, e nei weekend dal 30 maggio, al mercato nel centro di Vignola.

Il logo del Presidio Slow Food sulla confezione identifica una Moretta proveniente da aziende che aderiscono a un rigido disciplinare rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni con l’obiettivo di salvare dall’estinzione la varietà più antica di Vignola. Dal 2018 questi agricoltori si sono uniti in comunità e insieme all’associazione Slow Food lavorano alla valorizzazione di un frutto pregiato e unico che rappresenta la vera identità della cerasicoltura vignolese e che una ventina di anni fa è stata quasi dichiarata estinta.