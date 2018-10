“Viva il Teatro”, l'insegnante modenese Antonio Magliulo pubblica i copioni per ragazzi

Per i tipi della Youcanprint, è appena uscito il volume Viva il Teatro, una raccolta di dodici copioni inediti, nati dalla penna di Antonio Magliulo, autore, regista e insegnante, con una lunga esperienza professionale alle spalle. Le opere sono rivolte agli allievi di scuola elementare, media e superiore, nonché a giovani esponenti di compagnie amatoriali e associazioni artistico-culturali che vogliano cimentarsi nella recitazione.

Uno dei meriti del volume sta nel fatto che alcuni copioni trattano, forse per la prima volta, argomenti di Scienze e Matematica, per consentire ai giovani studenti di avvicinarsi a tali discipline e assorbirne i contenuti, oltre che nelle forme consuete e rigorose, anche in modo originale e piacevole. E particolarmente gradita, oltre che proficua, è risultata infatti l’esperienza compiuta da alcune classi delle Medie Paoli, che sotto la guida delle rispettive insegnanti hanno portato in scena alcuni dei copioni qui contenuti, riscuotendo per altro lusinghieri consensi. Ogni opera è corredata da indicazioni volte a facilitare la comprensione del testo, l’interpretazione e la messinscena.

Il libro vuole essere un’occasione di aggregazione umana, quanto mai necessaria al giorno d’oggi, dato il diffuso e insidioso fenomeno della “virtualità”, che, quando diviene eccessiva, può spingere talvolta l’individuo alla dipendenza e all’isolamento fisico. Viva il Teatro, oltre ad essere uno dei possibili antidoti a tale rischio, intende favorire lo svolgimento di una delle attività più interessanti, formative e nobili che esistono: il teatro. Il volume è reperibile direttamente presso l’editore www.youcanprint.it oppure attraverso i più importanti canali online: Amazon, Google Play, etc. e presso le librerie Feltrinelli, Mondadori e tante altre ancora.