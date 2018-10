Vivere Appennino | Tradizioni e curiosità sul matrimonio montanaro

Il matrimonio era un momento della vita contadina modenese molto sentito perché uno dei principali, per tale motivo questo evento era carico di rituali e folklore, tuttavia essere aumentavano in montagna, con una vera e propria sceneggiata pre-matrimoniale. Infatti, secondo alcuni scrittidi giornalistici e scrittori della zona che documentarono i fatti, nell'Appennino modenese non più di 70 anni fa vi era la tradizione per cui lo sposo si recava sì a casa della sposa prima del matrimonio, tuttavia il padre di Lei faceva finta di non conoscerlo e a volte per scherzare lo lasciava fuori dalla porta.

Toccava così alla sposa ad aprire la finestra e provare a farlo entrare, tuttavia le sue amiche glielo impedivano così che lo sposo non vedesse il vestito dell'amata prima della celebrazione perché si riteneva, così come accade anche oggi, che portasse sfortuna. Questa tradizione si è poi trasformata nel tempo diventando sempre più colorita, arricchendosi di sceneggiate ancora più comiche.

Si racconta infatti, che in certi casi, gli amici dello sposo, consapevoli dell'atteggiamento del futuro suocero, lo accompagnassero a casa di questo armati e chiedessero a gran voce di vedere la futura sposa. Tuttavia, lo suocero, sapendo che sarebbero giunti numerosi e armati, mandava le amiche della figlie e le amiche della moglie, con in testa la moglie, a fermare gli amici dello sposo e lo sposo.