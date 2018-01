Vivere Modenese | I 10 modi di dire dialettali per definire qualcuno

Il nostro dialetto è ricco di tantissime espressioni, ma non tutte, purtroppo, sono rimaste nel tempo. Ecco allora 10 modi di dire che sentirai da un vero modenese:

Sei proprio un Babi: si ti danno del babi, attento non è un complimento, infatti si intende una persona che è stata raggirata o che in generale è facile da convincere a fare qualsiasi cosa.

T'è propria un Gabian: sei non sei un babi puoi però diventare un "gabbiano", vale a dire una persona un po' tonta, incapace, o addirittura idiota.

Sei la solita Braghera: se ti danno della braghera vorrà dire che hai detto qualcosa di troppo, perché infatti con questo termine si intende la pettegola.

Che Cioccapiatti!: chi racconta un mucchio di bugie. Chiaro riferimento venditori di piatti della Fiera di San Geminiano e non solo, che attirano gli avventori al loro banco di piatti scadenti facendoli cioccare (sbattendoli tra loro).

Sei un po' Fiappo?: viene detto quando si vede qualcuno un po' avvizzito, o più in generale privo di emozioni. Ma si dice anche degli oggetti, per esempio "la ruota della bicicleta è fiappa".

Mi sembri un po' Imbastito: anche in questo caso non si tratta di un complimento, infatti per Imbastire si intende uno poco scaltro o poco sveglio.

Che Lofi: questo termine viene usato per indicare un caso estremo di "Imbastito", infatti la persona "Lofi" è una persona scrausa e scadente, quasi irrecuperabile.

Ti stai Sputtanando? Con il termine "Sputtanare", a differenza che in italiano che viene usato come sinonimo di "mettersi in ridicolo", in dialetto modenese significa "divertirsi".

Allora, ti vuoi Sgaggiare?!: è la frase che ti viene detta quando sei in ritardo e devi correre.

La finisci di Scancherare? Con il termine "Scancherare" si intende qualcuno che sposta delle cose provocando del rumore.