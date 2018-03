Vivere Modenese | I 10 proverbi dialettali che ogni modenese dovrebbe sapere

Continua la nostra rubrica #viveremodenese per raccontare le particolarità della vita dei modenesi e dei loro modi di dire. Ecco 10 proverbi modenesi che tutti dovrebbero conoscere:

San Zemian da la berba bianca, la neve l'an manca.

San Geminiano dalla barba bianca, la neve non manca.

Col fòc se prova l'oro, con l'oro la dòna.

Con il fuoco si prova l'oro, con l'oro la donna.

Per San Zemian do ori al fan.

Per San Geminiano si allunga la giornata di due ore.

Tgniv strech a la piopa...ch'l'e po'la nostra Ghirlandeina

Tenetevi stretta alla pioppa che è poi la nostra Ghirlandina

A sam cum in trii su una scrana e un c'al cocià.

Siamo come in tre su una sedia e uno che spinge.

Ai puvrètt agh manca di mòndi, mo ai avêr agh manca tót.

Ai poveretti mancano molte cose, ma agli avari manca tutto.

La blázza l'è pr'un ân, la buntê per sèimper.

La bellezza è effimera, è la bontà che conta davvero.

Quànd la mòrt la vîn, an gh'è brisa ùss c'al tîn.

Quando arriva la morte, non c'è porta che tenga.

Quattrèin e amicizia i velen pió d'la giustizia.

Soldi e amici valgono di più della giustizia.

Sa żèint ân a vôt campêr, i tô fàt agh èt da fêr.

Se vuoi vivere cent'anni, non devi essere troppo curioso.