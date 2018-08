Dopo il successo al talent di Sanremo, Lorenzo Piccinini lancia il singolo "Vivo"

Dopo il trionfo a Sanremo new talent 2018 edizione winter, il cantante modenese Lorenzo VIVO Piccinini torna con un nuovo tormentone estivo "Vivo", nel quale ha recuperato i suoni che hanno appassionato il pubblico italiano con il successo sanremese "Rapanui".

Spiega il cantante: "E' una canzone che scava nel profondo, che penetra nell'intimo di ognuno di noi, andando a raccontare di come la vita possa dare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma nel turbinio delle nostre emozioni i motivi per sorridere non sono mai sufficienti, c'è sempre bisogno di quel qualcosa in più che però non arriva mai... Ed ecco che in noi scattano la paura e l'invidia verso quel qualcosa che altri potrebbero avere in più, tutto questo... Senza mai ringraziare per quello che già si ha."

Il messaggio si conclude con un incoraggiamento a fare, a vivere ed a creare, cosa che ognuno di noi può fare, e con un ritornello fresco, gioioso, il quale come già l'introduzione del pezzo, fa saltare dalla sedia.