"Vuoto", esce il nuovo singolo del modenese Francesco Bellucci

“Vuoto” di Francesco Bellucci è il secondo singolo estratto dall album “Situazioni Sconvenienti”, la cui pubblicazione è prevista per marzo 2020. Con “Vuoto”, Francesco Bellucci riesce ad evocare la paura del sentirsi vuoti e la necessità di trovare il proprio posto, creando un’atmosfera intima ed emotiva, nella quale potrebbero rispecchiarsi in molti. L’artista è riuscito a fare un’introspezione che permette a chi ascolta il pezzo di immedesimarsi e di riflettere.

“Ho vomitato nella canzone tutta la mia angoscia, tutto il mio dolore. Ho raccontato le mie paure e l’ho fatto con il coraggio di guardare in faccia la verità. Volevo dare uno schiaffo alle mie debolezze per esorcizzarle”. Il singolo è pubblicato dall'etichetta discografica Terzo Millennio.

Francesco Bellucci è nato a Modena il 20 Settembre 1989. Debutta musicalmente nel 2013 partecipando alla Prima Edizione del Premio Pierangelo Bertoli classificandosi al secondo posto con la canzone “Io Ci Credo Ancora”, pubblicata nel Maggio del 2014. Nell’Ottobre 2014 ci riprova al Premio Bertoli conquistando ancora il secondo posto con la canzone “Forse”. Nel 2017 pubblica il primo album “Siamo Vivi” con 13 brani inediti, anticipato dal singolo “Vivere Davvero” e dall’omonimo videoclip presentato in anteprima da L’Espresso. Con la canzone raggiunge la prima posizione della classifica “Absolute Beginners” stilata da Radio Airplay Italia per il quotidiano online Rockol e vi resterà per sei settimane consecutive.

Selezionato da Radio Deejay per partecipare al Deejay On Stage il 14 Agosto si esibisce a Riccione in apertura al concerto di Francesco Gabbani. Nell'autunno 2017 esce il secondo singolo "Il Mondo Sta Girando” estratto dall’album d’esordio è accompagnato da un videoclip che viene presentato in anteprima su Fanpage.it.

Nel 2018 pubblica il singolo "Che Sfiga Però”, presentato durante la serata finale del Poesia Festival di Modena prima del concerto di Ghemon. Il 20 settembre 2019 Francesco pubblica il singolo “20 Lt. di Benzina” di cui l’omonimo videoclip viene presentato in anteprima da All Music Italia.