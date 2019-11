Wikiclassica.Mo 2019/2020: la musica classica al Teatro Comunale

Wikiclassica.mo presenta, per la sua settima edizione, un programma dedicato come di consueto alla conoscenza, alla divulgazione e all’ascolto della musica classica vissute dal pubblico attraverso il racconto e la partecipazione attiva di musicisti ed esperti. I programmi sono pensati come vivace stimolo all’ascolto attraverso l’esempio di programmi rivolti a ogni tipo di pubblico. La rassegna, realizzata in collaborazione con la Gioventù Musicale di Modena, presenta una serie di incontri a carattere divulgativo che danno al pubblico l’opportunità di conoscere in modo stimolante e innovativo aspetti particolari del repertorio classico.

Si parte domenica 10 novembre alle ore 17 con il Carnevale degli Animali, partitura di Camille Saint-Saëns divenuta celebre per i suoi toni umoristici e canzonatori e per una galleria di personaggi e delle loro caratteristiche descritte in modo ironico da musiche originali e citazioni parodiate di motivi celebri dell’epoca. Servendosi delle illustrazioni di Roberta Angaramo e della voce di Andrea Acciai, Orchestra Senzaspine reinterpreta questo classico restituendo ancora una volta i colori e la giocosità carnascialesca del divertito Saint-Saëns.

L’appuntamento successivo è Hommage à Brahms in scena domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17, che vede protagonisti tre musicisti di prestigio nazionale, Francesca Dego, Martin Owen e Maria Perrotta impegnati in un programma incentrato sulla musica, sull’eredità e sulle sonorità di Johannes Brahms a partire dal suo Trio per violino, corno e pianoforte op. 40.

Chiude la rassegna, domenica 22 marzo 2020 ore 17, Melancholia, percorso musicale affascinante e intenso che Ramin Bahrami esegue in concerto con la complicità del giornalista e produttore discografico Alberto Spano in un vero e proprio dialogo a due sul palco. Nel nome di uno dei temi più cari alla storia della musica e della cultura occidentale, lo spettacolo guiderà il pubblico nell’ascolto di immortali pagine scelte fra quelle dei più grandi compositori, da Domenico Scarlatti a Ravel, attraverso Bach, Chopin, Chajkovskij, Grieg, Debussy e tanti altri.

I biglietti per i 3 appuntamenti di wikiclassica.mo sono in vendita da martedì 29 ottobre

Biglietti posto unico 10€ salvo riduzioni. Per informazioni consultare il sito del Teatro Comunale