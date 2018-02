“Youngercard", la premiazione dei giovani volontari modenesi

È un momento di riconoscimento pubblico dell’attività di volontariato per la diffusione della “YoungERcard” svolta da una trentina di ragazzi quello in programma sabato 10 febbraio, alle 10.30, nella Galleria Europa di piazza Grande a Modena. L’appuntamento, intitolato “YoungERcard a chi?”, si svolge nell’ambito del calendario di iniziative “#vogliadivolontariato” promosso dal Comune di Modena in collaborazione con l’Associazione servizi per il volontariato, e sarà aperto da un intervento dell’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Modena Irene Guadagnini.

Il gruppo di giovani, prevalentemente tra i 17 e i 22 anni, sarà premiato per l’attività di “peer education” (educazione tra pari) svolta negli istituti superiori modenesi con l’obiettivo di informare i coetanei sui contenuti, il valore e anche i vantaggi della YoungERcard, la carta per i giovani, dai 14 ai 29 anni, messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna che dà diritto a numerose facilitazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi, ma anche a sconti nei negozi e nei pubblici esercizi aderenti, legandole alla partecipazione a progetti di volontariato.

I trenta ragazzi che saranno premiati hanno seguito in parte un percorso di preparazione, per diventare appunto peer educator, promosso dall’Associazione servizi per il volontariato, in parte sono studenti del Fermi coinvolti nel corso dell’Urban game dello scorso settembre, in parte volontari del Servizio civile.

La premiazione, che comprende biglietti del cinema Victoria, buoni della libreria Ubik, una chiavetta usb con il brand YoungERcard, e biglietti per mostre e per concerti, sarà anche l’occasione per riflettere insieme, con la guida di Samuele Mollicone, vice presidente della cooperativa Mediando, sul tema della cittadinanza attiva e in particolare su come favorire percorsi e iniziative che portino più giovani a rendersi attivi e protagonisti nei contesti cittadini.

La YoungERcard può essere richiesta nei diversi punti di distribuzione presenti sul territorio come l’Informagiovani di piazza Grande. Da settembre 2015, data in cui il Comune di Modena ha aderito al progetto “YoungErcard”, sono state distribuite 2.400 card e attivati 53 percorsi di volontariato collegati, mentre sono 37 le realtà imprenditoriali che si sono convenzionate. Nel 2017 sono 250 i giovani che hanno svolto un’esperienza di volontariato legata alla card.

Quest’anno la proposta è stata rinforzata con il progetto “I magnifici 10”: dieci realtà imprenditoriali che propongono una serie di esperienze, da percorsi formativi a eventi culturali e sociali, pensate appositamente per i giovani che si spendono gratuitamente come volontari in città. I magnifici 10 sono Fondazione Ert teatro, Ubik libri, Scuola d’arte Talentho, associazione Civibox, Teatro comunale Pavarotti, scuola di cucina Girasole, Cna Modena, Associazione editori modenesi, Associazione Jyushin arti marziali, cinema Victoria.