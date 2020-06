Verso il 63° Zecchino d’Oro, aperti i casting online per l’Emilia-Romagna

Sono aperti i “Casting Tour” per la ricerca dei solisti che interpreteranno le canzoni della 63ª edizione dello Zecchino d’Oro, con modalità nuove. Quest’anno infatti è possibile partecipare ai provini semplicemente da casa propria, registrando un video e caricarlo sul sito del casting. I piccoli cantanti dell’Emilia Romagna potranno così inviare i propri video tramite una piattaforma dedicata, completamente gratuita.

Chi può partecipare?

Possono partecipare alle selezioni i bambini che hanno compiuto i 3 anni e che ancora non hanno festeggiato gli 11 durante tutto l’anno in corso.

Come funziona il casting online

Per partecipare al casting basta scegliere una delle 20 canzoni presenti sul sito nella sezione Youtube dello Zecchino d’oro. Una volta pronti basta registrare il proprio video e poi caricarlo online.

Lo Zecchino d’oro cerca così la personalità, l’età e la voce che possa dare vita alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con #èlamusicachevince che la sfida non è tra le bambine e i bambini ma musicale. Anche per questo, lo Zecchino d’Oro è stato riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio per una cultura di pace e il suo repertorio di brani dedicati all’infanzia è famoso in tutto il mondo.

Lo Zecchino d’Oro Casting Tour vuole essere per tutta la famiglia un’esperienza di gioco e musica!