Lunedì ultimi zombie a Modena per "Rudi". Casting aperti

La pluripremiata serie web "Rudi" concluderà le riprese dell'ultima puntata nella giornata di Lunedì 3 Dicembre, che si terranno la Ghirlandina a Modena. Un'ultima occasione per far parte del cast di Rudi, la prima serie web modenese che racconta di uno zombie in un mondo dove questi esseri sono stati curati e devono essere reintegrati nella società civile, ma non tutti sono d'accordo.

Se interessati potete candidarvi scrivendo alla mail: rudiserieweb@gmail.com