La Cumpagnia dal Turtèl torna in scena per i suoi 50 anni di vita

Sabato 2 febbraio alle 21, e in replica straordinaria sabato 9 febbraio, la Cumpagnia dal Turtèl torna in scena al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera (via Garibaldi 80) con la spassosa commedia dialettale “La forza dl’interesi”, scritta da Pio Bosi. In questo modo la storica compagnia solierese festeggia i suoi primi 50 anni di vita, anniversario celebrato anche con la pubblicazione di un libro ricco di testimonianze e fotografie.

“Il libro e lo spettacolo”, spiegano gli storici componenti dell’avventura teatrale, “erano già nelle nostre menti e nei nostri cuori, a pezzetti e bocconi. La bravura e la pazienza del maestro Guido Malagoli hanno permesso di mettere insieme tutti questi brandelli di ricordi, aneddoti, fotografie, dicerìe e malinconie. Ne è uscito un libro divertente, scanzonato, a tratti commovente, un libro che è anche un po’ la storia del nostro paese: Soliera”.