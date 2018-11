A Curiosa in Fiera d’Autunno idee, shopping, sapori e i saloni vintage e per bambini

Tre eventi in un unico appuntamento dedicato a chi ama lo shopping, a chi ha un debole per la creatività e l’artigianato e non rinuncia al buon cibo, a chi apprezza l’idea di fare un salto nel passato per rivivere il meglio degli anni 70, 80 e 90 con la musica e i volti dello storico Picchio Rosso e a chi ha voglia di regalare ai propri figli tante ore di divertimento sano, intelligente e sicuro nello straordinario salone ludico didattico del “Children’s Village”.

Questo e tanto altro è Curiosa in Fiera d’Autunno che da giovedì 15 a domenica 18 novembre porta in scena al Quartiere fieristico una kermesse di gusto, per tutti i gusti ed età, che propone, rinnovandone i contenuti, alcuni degli appuntamenti che hanno portato a ModenaFiere migliaia di visitatori tra spettacoli, show, attività sportive e sfilate con tanto di elezioni di miss.Organizzata da ModenaFiere con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e sponsor BPER Banca con la collaborazione di CNA ALIMENTARI, Confesercenti Modena e Confcommercio Modena, media partner Radio Stella, Curiosa in Fiera d’Autunno è l’appuntamento per tutta la famiglia che ha voglia di novità e curiosità e desidera cominciare a pensare con calma ai primi addobbi natalizi o a spunti per regali creativi, realizzati magari in prima persona. La manifestazione è ad ingresso gratuito nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16, a pagamento nelle giornate di sabato 17 e domenica 18.

E così da giovedì 15 novembre chi è in cerca delle ultime novità e tendenze in tema di arredo potrà contare sugli espositori di Artigiana Design e del tradizionale spazio casa, chi vuole rinnovare o arricchire il proprio guardaroba troverà un’area shopping con prodotti di eccellenza anche da fuori regione o fatti a mano, mentre per i creativi spunti e idee saranno garantiti dai principali marchi del settore e dalle associazioni “Creartisti”, “Dal filo in poi”, “Intrecci e Natura” e da “A spasso tra le rose” che proporranno tra l’altro laboratori per allenare le proprie abilità manuali. Ad accompagnare il tutto ci sarà anche l’eccellenza della cucina con prodotti tipici di numerose regioni e possibilità di cenare o degustare con il meglio dell’enogastronomia italiana, senza contare gli showcooking. I ristoranti presenti sono Antica Trattoria Cacciatori con cucina tipica modenese, Risottomania con riso e polenta, Terre di Maremma con piatti della tradizione toscana, e poi tigelle e borlenghi.

Per il fine settimana aumentano offerta e divertimento con gli spettacoli del Salone “70 80 90 Roba dell’altro secolo”, un’area che sabato 17 e domenica 18 sarà allestita a tema con in mostra gli abiti e gli oggetti simbolo di quegli anni, tra sfilate di moda, contest con madrina Jo Squillo, vinili e copertine d’epoca, videogames d’antan gratuiti, moto simbolo della rivoluzione delle due ruote, auto dei telefilm come ‘Il Generale Lee’ la mitica Dodge Charger del 1969 usata dai cugini Duke in ‘Hazzard’ e KITT protagonista di “Supercar”, o reperti da collezione. Evento nell’evento la serata “Remember Picchio Rosso” con in scena le storiche ragazze immagine della discoteca più famosa del secolo scorso e i mitici dj Luca Zanarini e Silver in console.

Altra grande novità del weekend è il “Children’s Village”, un salone ludico per i più piccoli fino ai 14 anni per divertirsi e imparare con i mattoncini Lego, i laboratori di magia, ventriloquia, pittura, scultura, storia, inglese o con le prime lezioni di musica, danza, teatro e recitazione. E poi le prime lettere per Babbo Natale, le attività sportive, la fattoria didattica, il Truccabimbi, la “scuola guida” su go-kart a pedali e le prime esercitazioni per ottenere il diploma di Vigile del Fuoco con ‘Pompieropoli’.

Curiosa in Fiera d’Autunno, istruzioni per l’uso

Curiosa in Fiera d’Autunno con i Saloni “70 80 90 Roba dell’altro secolo” e “Children’s Village” (questi ultimi aperti solo sabato e domenica) ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e sponsor BPER Banca con la collaborazione di CNA ALIMENTARI, Confesercenti Modena e Confcommercio Modena, media partner Radio Stella. Orari: giovedì 15 e venerdì 16 dalle ore 15.00 alle ore 22.00, sabato 17 dalle ore 10.00 alle ore 22.00, domenica 18 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito giovedì 15 e venerdì 16, a pagamento (intero 6 euro, ridotto 5 euro, in prevendita online 5 euro) sabato 17 e domenica 18, bambini e ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito.