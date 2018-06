"Da Modena Sud al Rock", musica live nell'estate di San Donnino

La Polisportiva San Donnino ospiterà per sei mercoledì consecutivi una rassegna di musica live ribattezzata "Da Modena Sud al Rock", organizzata dal gruppo modenese Avanzi di Balera. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21. Di seguito il programma:

6 Giugno

Rock on the Nizzola river

Onde Sonore

The Particles

13 Giugno

Dag dal blues

Stevie & the Jacks

20 Giugno

Cross over classica pop

Leoncavallo & Freddie Mercury: Vite e ispirazioni parallele. Conferenza concerto del prof. Giulio Pirondini

Musica elettronica con

Medicamentosa

27 giugno

Rock, soul e gnoc

The Kermits

The Hope

4 Luglio

Jazzando fra le fresche frasche

Messori Quartet

Jonny Live Duo

11 Luglio

Mi ritorni in mente

Johnny Tulipano & The Mirrors