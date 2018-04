Da New York il folk rock di don dilego e la sua band

Originario di Portland e cresciuto a New York City, Don DiLego torna in Italia dopo il tour di supporto a Jesse Malin nel Marzo 2016, per la promozione del nuovo e già acclamatissimo cd “Magnificent Ram A”, uscito nel Luglio 2016 per l’etichetta Velvet Elk. Un connubio originale e fresco, che unisce sferzate pop-rock alla classe delle armonie vocali e dei jingle-jangle solari tipici del rock anni ’60, che rimanda soprattutto ai primi lavori dei Wilco. Don DiLego, vanta numerose collaborazioni, tra cui Norah Jones, Jackson Browne e Jesse Malin.