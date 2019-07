Da Spezzano a Serramazzoni in bici, l’11°Graziellata tra costumi e divertimento

Torna ‘L’impresa’, l’ 11° Graziellata Day, la pedalata non competitiva da Spezzano a Serramazzoni, in programma domenica 4 agosto, organizzata dall’Associazione Fiera di San Rocco, con il patrocinio dei Comuni di Fiorano Modenese, Maranello e Serramazzoni.

La fatica della salita non basta; le Grazielle vengono trasformate in docce, animali, carrozze, dinosauri e i pedalatori si travestono, da soli o in gruppo, un carnevale estivo per il divertimento di grandi e piccicini che ottiene un crescente numero di partecipanti.

Ai partecipanti è richiesto un contributo di euro 10, ma l’iscrizione è gratuita per donne e bambini. La quota comprende i quattro punti di ristoro lungo il tragitto e il mezzo scopa per eventuali ritiri e per il rientro della bici.

Dopo il Graziella Day è possibile pranzare con parenti e amici.

Il ritrovo è alle ore 8 in Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano e la partenza è fissata alle ore 8.30. E’ gradita la prenotazione entro e non oltre venerdì 2 agosto 2019 telefonando a Stefano (335.714.41.44) o scrivendo a corrierebs@libero.it.