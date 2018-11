Mirandola. Il potere dello sguardo e della mente nel Daito Ryu Aikijujutsu

Secondo appuntamento del ciclo di conferenze dedicate all’antica arte marziale giapponese del Daito Ryu in programma venerdì 9 novembre presso la palestra di via Brunatti 3 a Mirandola. Dopo il primo incontro dedicato al Rei (regole per una formale, corretta e personale condotta), venerdì sera a partire dalle 20:30 si affronterà il secondo dei sei principi del Daito Ryu: il Metsuke, ovvero il contatto visivo.

Attraverso slide, video e dimostrazioni pratiche, l’insegnante di Aikido Mirandola, Luca Zanoli, coadiuvato da due colleghi del dojo (palestra) di Carpi, Giulio Allesina e Alex Muracchini, introdurrà e spiegherà l’importanza dell’utilizzo degli occhi inteso nelle due varianti: l’”occhio della mente” (mokushin) e il “potere dello sguardo” (ganriki).

Durante la conferenza, della durata di un’ora ad ingresso libero, interverranno anche Luca Malavasi e Federico Forti, insegnanti di Iaido, disciplina che studia l’estrazione della spada, per parlare dell’uso dello sguardo “metsuke” nel corretto svolgimento anche di questa affascinante arte marziale.

Nel Daito Ryu, così come nello Iaido e in altre discipline, è di fondamentale importanza usare e allenare la mente a vedere in maniera totale e complessiva l’avversario ed il mondo attorno, per comprenderli e affrontarli; altrettanto importante è fissare lo sguardo negli occhi del proprio rivale per dominarlo e controllarlo.

Per gli interessati, mercoledì 21 novembre dalle 20:30 alle 22 sarà possibile partecipare ad un allenamento di Daito Ryu Aikijujutsu e mettere in pratica di persona, sempre gratuitamente, gli insegnamenti appresi con la supervisione e il coordinamento dei maestri.

Per informazioni sulla rassegna, è possibile contattare il M° Zanoli alla e-mail lucazanoli@hotmail.com o al cellulare 348 4757444.