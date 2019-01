A Mirandola proseguono gli incontri dedicati al Daito Ryu Aikijujutsu

Terzo appuntamento del ciclo di conferenze dedicate all’antica arte marziale giapponese del Daito Ryu in programma venerdì 11 Gennaio a partire dalle 20:30 presso la palestra di via Brunatti 3 a Mirandola.

Durante la serata verrà approfondito il terzo dei sei principi del Daito Ryu, il Maai, ovvero la distanza. Dopo aver parlato del Rei (regole per una corretta condotta) e del Metsuke (contatto visivo), l’insegnante di Aikido Mirandola, Luca Zanoli, spiegherà il concetto di “distanza” attraverso letture, video e dimostrazione pratiche grazie all’aiuto dei colleghi del dojo di Carpi.

Lo scopo sarà quello di mostrare quanta influenza ha la distanza, non solo fisica tra gli avversari ma anche di tempo e di traiettoria, nell’esito di un incontro di combattimento, tanto da essere spesso considerato il fattore più importante da studiare e di cui tenere conto.

Durante la conferenza, della durata di un’ora ad ingresso libero, interverranno anche Luca Malavasi, Federico Forti e Loretta Menozzi, insegnanti di Iaido, disciplina che studia l’estrazione della spada, per parlare del maai nel corretto svolgimento anche di questa affascinante arte marziale.

Per gli interessati, mercoledì 16 gennaio dalle 20:30 alle 22 sarà possibile partecipare, sempre gratuitamente, ad un allenamento di Daito Ryu Aikijujutsu e mettere in pratica di persona gli insegnamenti appresi con la supervisione e il coordinamento dei maestri. Per informazioni sulla rassegna, è possibile contattare il M° Zanoli alla e-mail lucazanoli@hotmail.com o al cellulare 348 4757444.