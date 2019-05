"A piacer vostro" di William Shakespeare al Teatro delle Passioni

Con A piacer vostro, inizia il viaggio di Arte e Salute nella Foresta di Arden, un luogo di simboli, dove le strutture temporali perdono il loro potere e dove la realtà si mescola all’immaginazione. Un luogo che custodisce verità incorruttibili, che non fornisce il senso alla vita, ma semplicemente costringe i suoi visitatori a cercare e infine riconoscere la loro verità, a cui si arriva sempre dopo un percorso di errori necessari.

Dal 4 al 19 maggio al Teatro delle Passioni di Modena il nuovo spettacolo di Nanni Garella A piacer vostro, adattamento dell’opera di Shakespeare As You Like It, commedia pastorale in versi e in prosa: in scena, insieme al regista stesso, Tamara Balducci, Alessio Genchi, Nicole Guerzoni, Giacomo Stallone e gli attori di Arte e Salute. Lo spettacolo conferma la lunga e ricca collaborazione tra Emilia Romagna Teatro Fondazione e l’Associazione Arte e Salute Onlus, un’esperienza felice che ha dato alla luce numerose produzioni e tournée in Italia e all’estero.

Teatro delle Passioni

Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Stagione 2018/2019

4, 11, 18 maggio ore 20.00

5, 12, 19 maggio ore 15.30

7 maggio ore 15.00

8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 maggio ore 21.00

A piacer vostro

di William Shakespeare

traduzione, adattamento e regia di Nanni Garella

personaggi e interpreti

IL DUCA, esiliato - Matteo Alì

FEDERICO, suo fratello, l’usurpatore - Matteo Alì

ROSALINDA, figlia del duca esiliato - Pamela Giannasi

CELIA, figlia di Federico - Tamara Balducci

ORLANDO, figlio di Sir Rowland De Boys - Alessio Genchi

OLIVER, suo fratello maggiore - Giacomo Stallone

ADAMO, servo di Oliver - Filippo Montorsi

PARAGONE, buffone di corte - Nicole Guerzoni

MONSIEUR LE BEAU, cortigiano - Luca Formica

CHARLES, lottatore del duca - Roberto Risi

nobili al seguito del duca esiliato:

AMIENS - Luca Formica

GENTILUOMO - Giacomo Stallone

JACQUES - Nanni Garella

inoltre, nella foresta di Arden:

CORIN, pastore - Mirco Nanni

SILVIO, pastore - Roberto Risi

FEBE, pastorella - Iole Mazzetti

WILLIAM, giovane campagnolo - Filippo Montorsi

SIR OLIVIER MARTEXT, vicario del villaggio - Filippo Montorsi

scenografia realizzata presso i laboratori ERT Fondazione da Gioacchino Gramolini, Riccardo Betti, Marco Fieni, Lucia Bramati, Ludovica Sitti

assistente alla regia Nicola Berti

costumi Paolo Bertinato, Elena Dal Pozzo

luci Tiziano Ruggia

suono Giampiero Berti

musiche Saverio Vita

direttore di scena Davide Capponcelli

foto Luca Del Pia

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione | Associazione Arte e Salute Onlus

in collaborazione con Regione Emilia-Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna

in ricordo di Fabio Molinari

durata 2 ore compreso intervallo

