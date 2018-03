Dalla Terra alla Luna. Piergiorgio Odifreddi a Ravarino in un viaggio cosmico

Un viaggio cosmico dalla Terra alla Luna, in compagnia dei grandi filosofi e scienziati del passato per scoprire suggestioni ed intuizioni che hanno segnato l’evoluzione del pensiero e della conoscenza del Sistema solare e dell’Universo. A pilotare la navicella sarà il famoso matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi, che ci condurrà tra mitologia e fantascienza, spaziando dalla letteratura al cinema, e dalle primordiali idee della fisica antica alle sofisticate elaborazioni fotografiche dell’astronomia moderna. Il ‘decollo’ è previsto per venerdì 16 marzo alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Ravarino. A bordo, oltre allo stesso Odifreddi, potremo trovare filosofi del calibro di Plutarco ed astronomi quali Keplero, Newton e Galileo, dei quali scopriremo le illuminazioni e gli errori in un dialogo a cavallo dei secoli che saprà coniugare umanesimo e classicità con la scienza e la modernità.

Piergiorgio Odifreddi è uno dei più autorevoli studiosi di logica e matematica in ambito nazionale e non solo. Polemista acuto e brillante, è docente presso la Cornell University di New York e presso l’Università di Torino, è autore di decine di pubblicazioni scientifiche e di libri di successo, inoltre collabora con “Repubblica”, “L’Espresso”, “Le Scienze” e “Psychologies”. Ha vinto diversi premi scientifici, sia per la sua attività di ricerca sia come divulgatore.

L’incontro con il prof. Odifreddi costituisce l’appuntamento conclusivo della rassegna “Non temiAMO la Matematica”, organizzata dal Comune di Ravarino per promuovere la conoscenza della regina delle scienze ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico. Attraverso conferenze divulgative, spettacoli, laboratori ludici ed attività didattiche semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati possono così sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una straordinaria capacità comunicativa.

La rassegna, giunta alla sua settima edizione, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero gratuito (fino ad esaurimento posti).